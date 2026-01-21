Paolini va come un treno: batte anche Frech dopo due interruzioni e avanza agli Australian Open

L'azzurra ha lasciato soltanto cinque game all'avversaria, ma è stata una partita più complicata di quanto dicano i numeri: adesso sfiderà Jovic

Jasmine Paolini batte Magda Frech al secondo turno degli Australian Open e si qualifica al terzo, dove affronterà Iva Jovic. 6-2, 6-3 il finale in un’ora e 50 minuti di partita. Ma parliamo di tempo effettivo di gioco, perché in realtà il match è durato più di tre ore a causa di due sospensioni per pioggia. Poi la decisione di spostarlo sulla John Cain Arena visto l’ennesimo temporale arrivato su Melbourne.

Una prova di forza fisica, tecnica e mentale non indifferente per Jasmine Paolini, che nonostante le varie interruzioni, un’avversaria che ha provato a crearle qualche problema con la sua aggressività e un rendimento al servizio non sufficiente, ha giocato un tennis fluido, bello da vedere e di grande intensità. Paolini ha mostrato grandissima personalità nelle palle break, salvandone ben 11 su 14 e passando nei momenti decisivi, sia nel primo set che nel secondo.

Il rendimento al servizio non è stato infatti dei migliori, anzi. Solo il 61% di prime palle in campo e il 66% di punti vinti, addirittura il 37 con la seconda. La numero 7 al mondo ha però giocato con carattere e grande concentrazione i punti decisivi.

Nel primo set l’azzurra ha annullato ben sette palle break nei primi tre turni di battuta e ha ottenuto un doppio break. Poi la lunga sospensione di circa un’ora sul 4-1, prima di tornare in campo e chiudere il primo set per 6-2.

Sul 15–40 nel primo game del secondo set è arrivata la seconda sospensione: altro temporale e atlete costrette di nuovo a fermarsi. Il match è stato poi spostato sulla John Cain Arena alle 23 australiane ed è ricominciato subito con il break Frech. Paolini però non si è disunita e ha vinto quattro game consecutivi, andando sul 4-1.

L’ennesima prova di solidità mentale dell’italiana è arrivata nel settimo game, quando – dopo aver subito il controbreak nel gioco precedente – Paolini ha strappato ancora il servizio all’avversaria, procurandosi la chance di servire per il match, chiuso poi al secondo match point. Due turni superati, due vittorie convincenti, solo otto game concessi tra prima e seconda partita. Un inizio di Australian Open (e di 2026) decisamente positivo per la numero uno italiana.