“Ca*zo urli?”: quando Duckworth fece perdere il controllo a Sinner. Ora si sfideranno di nuovo agli Australian Open

Il numero 2 contro il numero 88 del mondo. Il vincitore degli ultimi due Australian Open contro chi ha massimo raggiunto il secondo turno in uno Slam. Sinner-Duckworth – match di secondo turno nel Major australiano dopo la vittoria al primo dell’azzurro contro Gaston – è una partita sulla carta a senso unico. Ma il tennista australiano può vantarsi di due particolari “record“: fa parte della cerchia di pochissimi tennisti che hanno sconfitto Sinner negli ultimi quattro anni e soprattutto è stato l’unico a fargli perdere la pazienza durante una partita.

È successo nel 2021, quando durante il Masters 1000 in Canada, al secondo turno, Sinner è uscito sconfitto dal torneo in due set proprio contro Duckworth con un netto 6-3, 6-4. Nel secondo set – con il punteggio fermo sul 4-3 e 40-40 (Duckworth già in vantaggio di un set) – Sinner arriva scarico su un diritto dal centro e lo mette a rete. L’avversario urla “come on!” per caricarsi (era già successo più volte nel corso del match) e Sinner si spazientisce: “Ma che caz*o urli?“, dice a voce alta il campione italiano. Un episodio curioso, se pensiamo che Sinner non perde mai la pazienza e in campo mantiene sempre un atteggiamento pacato ed equilibrato.

L’azzurro è comunque in vantaggio per 2-1 nei precedenti, avendolo battuto nel 2020 a Cologne 2 e nel 2021 ai quarti di finale di Sofia. Tutti i precedenti sono su cemento, due indoor (Sofia e Cologne 2), uno outdoor, proprio quello in Canada. Sinner avrà il vantaggio di aver sprecato pochissime energie, avendo giocato solo per poco più di un’ora a causa del ritiro di Gaston con l’italiano a condurre per due set a zero, mentre Duckworth arriva da una maratona di quattro ore e mezza contro Dino Prizmic.

Nonostante ciò, l’australiano ci crede: “Sarà dura, sta giocando molto bene ed è molto forte qui in Australia. Ma se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema”. Nel corso del primo turno per Duckworth non sono mancati crampi e problemi fisici di diversa natura: “Il corpo è un po’ rigido, farò massaggi e fisioterapia“.

Dove vedere Sinner-Duckworth in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e James Duckworth – prevista per giovedì 22 gennaio alle 9 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.