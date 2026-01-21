Il mondo FQ

“Ca*zo urli?”: quando Duckworth fece perdere il controllo a Sinner. Ora si sfideranno di nuovo agli Australian Open

di Redazione Sport
L'episodio risale al 2021, quando il numero due al mondo uscì sconfitto al Masters 1000 in Canada proprio contro l'australiano
Il numero 2 contro il numero 88 del mondo. Il vincitore degli ultimi due Australian Open contro chi ha massimo raggiunto il secondo turno in uno Slam. Sinner-Duckworth – match di secondo turno nel Major australiano dopo la vittoria al primo dell’azzurro contro Gaston – è una partita sulla carta a senso unico. Ma il tennista australiano può vantarsi di due particolari “record“: fa parte della cerchia di pochissimi tennisti che hanno sconfitto Sinner negli ultimi quattro anni e soprattutto è stato l’unico a fargli perdere la pazienza durante una partita.

È successo nel 2021, quando durante il Masters 1000 in Canada, al secondo turno, Sinner è uscito sconfitto dal torneo in due set proprio contro Duckworth con un netto 6-3, 6-4. Nel secondo set – con il punteggio fermo sul 4-3 e 40-40 (Duckworth già in vantaggio di un set) – Sinner arriva scarico su un diritto dal centro e lo mette a rete. L’avversario urla “come on!” per caricarsi (era già successo più volte nel corso del match) e Sinner si spazientisce: “Ma che caz*o urli?“, dice a voce alta il campione italiano. Un episodio curioso, se pensiamo che Sinner non perde mai la pazienza e in campo mantiene sempre un atteggiamento pacato ed equilibrato.

L’azzurro è comunque in vantaggio per 2-1 nei precedenti, avendolo battuto nel 2020 a Cologne 2 e nel 2021 ai quarti di finale di Sofia. Tutti i precedenti sono su cemento, due indoor (Sofia e Cologne 2), uno outdoor, proprio quello in Canada. Sinner avrà il vantaggio di aver sprecato pochissime energie, avendo giocato solo per poco più di un’ora a causa del ritiro di Gaston con l’italiano a condurre per due set a zero, mentre Duckworth arriva da una maratona di quattro ore e mezza contro Dino Prizmic.

Nonostante ciò, l’australiano ci crede: “Sarà dura, sta giocando molto bene ed è molto forte qui in Australia. Ma se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema”. Nel corso del primo turno per Duckworth non sono mancati crampi e problemi fisici di diversa natura: “Il corpo è un po’ rigido, farò massaggi e fisioterapia“.

Dove vedere Sinner-Duckworth in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e James Duckworth – prevista per giovedì 22 gennaio alle 9 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

