Il 19 gennaio 2026 sarà una data che Francesco Maestrelli, tennista italiano di 23 anni, ricorderà per tutta la vita. L’azzurro – numero 137 nella classifica mondiale Atp, suo best ranking fino a oggi – ha infatti vinto una battaglia lunga tre ore e mezza contro Terence Atmane (numero 64 del ranking Atp) al primo turno degli Australian Open, all’esordio in uno slam. 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1) il finale, con Maestrelli che si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria a fine partita.

Un match che permette a Maestrelli di dare una svolta alla sua carriera, non tanto per la classifica (passerà adesso alla 111esima posizione, guadagnando circa 40 posizioni), ma da un punto di vista economico. Perché Maestrelli non ha mai giocato neanche un torneo Atp 250 (a eccezione di quello di Firenze nel 2022, quando ha ricevuto una Wild Card e perso al primo turno). Solo Itf e Challenger.

E già entrare in tabellone in uno slam è una svolta per un tennista del suo calibro, considerando che solo giocando il primo turno si guadagnano circa 86mila euro e Maestrelli ne ha guadagnati in carriera poco più di 500mila in più di sette anni. Con la vittoria contro Atmane si è invece assicurato circa 129mila euro in una settimana. Più di un quinto di quanto ha conquistato da quando è un tennista professionista.

E con questo successo Maestrelli si è anche fatto un regalo: se tutto dovesse andare secondo i piani e quindi Djokovic dovesse battere al primo turno Pedro Martinez, Maestrelli giocherebbe il secondo turno proprio contro il serbo. Magari nella Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne. Un sogno a occhi aperti per il tennista italiano, che è anche il primo a qualificarsi al turno successivo nel tabellone maschile dopo le eliminazioni di Cobolli e Arnaldi e il ritiro di Matteo Berrettini.

Arnaldi out contro Rublev

A proposito di italiani in tabellone, con il ritiro di Berrettini, erano in nove al primo turno. In attesa dei big, sono scesi in campo già anche Flavio Cobolli (che ha perso contro Fery nella giornata inaugurale a causa di un mal di stomaco) e Matteo Arnaldi, che nella notte tra domenica e lunedì è stato eliminato come da pronostico da Andrey Rublev. Non c’è stata partita tra il tennista italiano e l’avversario russo: 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) in meno di due ore di partita. Attendendo adesso tra gli altri soprattutto Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in campo domani.