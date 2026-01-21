Il mondo FQ

Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – Video

Devastati 800 metri di lungomare. Le immagini dal drone
Nuova giornata di allerta meteo rossa in Sicilia per il passaggio del ciclone Harry, con danni e disagi registrati in diverse zone della parte orientale dell’isola. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri dalla violenta mareggiata che si è verificata nella notte e all’alba, mentre in diversi punti della città manca l’acqua a causa del danneggiamento dei tubi causato delle piogge, fa sapere il sindaco Danilo Lo Giudice. Si fa la conta dei danni a Mazzeo, area costiera di Taormina, dove il ciclone ha causato gravi danni al lungomare. Frane e smottamenti si sono verificati in provincia di Siracusa, sulla strada provinciale 23, sulla sp 10 Cassaro-Ferla e sulla strada provinciale 40 nel tratto compreso dal bivio Cassaro-Ferla fino all’ingresso della Valle dell’Anapo, mentre sulla provinciale 28 Solarino-Fusco-Sortino si è registrata la caduta di un grosso albero. Le immagini mostrano proprio la voragine che si è aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

