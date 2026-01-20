A Melbourne è già tempo di un primo bilancio: sei azzurri avanzano al secondo turno. Non deludono i tre top 10: Paolini, Sinner e Musetti, ora atteso al derby con Sonego. La sorpresa è Maestrelli, che sfiderà Djokovic

A Melbourne è tempo di tirare già una riga: con la fine del Day 3, si è chiuso anche il primo turno degli Australian Open 2026. Per la verità con due match ancora in bilico, compreso un bizzarro Tsitsipas contro il giapponese Michozuki. Per l’Italia il debutto stagionale Slam è stato positivo. Innanzitutto, non hanno deluso i top 10 azzurri. Per prima Jasmine Paolini, poi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno portato a casa i loro match. In campo femminile è arrivata poi l’eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, l’unica altra presente nel tabellone singolare. Nel maschile, la delusione è la sconfitta di Flavio Cobolli, frenato da un problema intestinale. Mentre erano più attese quelle di Arnaldi contro Rublev, Bellucci contro Ruud e Nardi contro Wu. Non hanno deluso invece Luciano Darderi e Lorenzo Sonego, vincenti entrambi in tre set. E la palma del miglior match la merita Francesco Maestrelli, vincitore contro il francese Atmane al suo debutto assoluto in un torneo dello Slam.

Australian Open, i risultati degli italiani al primo turno

Le vittorie:

Jasmine Paolini b. Aljaksandra Sasnovich 6-1, 6-2

b. Aljaksandra Sasnovich 6-1, 6-2 Jannik Sinner b. Hugo Gaston (Fra) 6-2 6-1 (rit.)

b. Hugo Gaston (Fra) 6-2 6-1 (rit.) Lorenzo Musetti b. Raphael Collignon (Bel) 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 (rit.)

b. Raphael Collignon (Bel) 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 (rit.) Luciano Darderi b. Cristian Garin (Chi) 7-6(5) 7-5 7-6(3)

b. Cristian Garin (Chi) 7-6(5) 7-5 7-6(3) Lorenzo Sonego b. Carlos Taberner (Esp) 6-4 6-0 6-3

b. Carlos Taberner (Esp) 6-4 6-0 6-3 Federico Maestrelli b. Terence Atmane (Fra) 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1

Le sconfitte:

Elisabetta Cocciaretto p. Julia Grabner (Aut) 5-7 6-2 4-6

p. Julia Grabner (Aut) 5-7 6-2 4-6 Flavio Cobolli p. Arthur Fery (Gbr) 6-7(1) 4-6 1-6

p. Arthur Fery (Gbr) 6-7(1) 4-6 1-6 Matteo Arnaldi p. Andrey Rublev 4-6 2-6 3-6

p. Andrey Rublev 4-6 2-6 3-6 Mattia Bellucci p. Casper Ruud (Nor) 1-6 2-6 4-6

p. Casper Ruud (Nor) 1-6 2-6 4-6 Luca Nardi p. Wu Yibing (Chn) 5-7 6-4 4-6 2-6

Australian Open, secondo turno: gli avversari degli italiani

Al secondo turno degli Australian Open approdano quindi sei azzurri: la sola Paolini nel tabellone femminile, Sinner, Musetti, Darderi, Sonego e Maestrelli nel main draw maschile. La 30enne toscana, numero 7 al mondo, affronta al secondo turno la polacca Magdalena Frech (58 WTA), parsa in ottima forma. Paolini è l’unica azzurra a scendere in campo mercoledì, nella prima mattinata italiana. Gli altri azzurri saranno invece tutti impegnati nella notte tra mercoledì e giovedì, oppure nella mattinata di giovedì. Sinner sfiderà l’esperto australiano James Duckworth (88 ATP) , reduce da una complessa vittoria in 5 set. Musetti sarà invece impegnato nel derby italiano contro Sonego: esito non scontato, visto che il numero 5 al mondo ha perso l’ultimo precedente contro il 30enne torinese. Darderi invece sfida l’argentino Sebastian Baez (36 ATP) in una sfida equilibrata tra due amanti della terra rossa. Infine, Maestrelli si è regalato il sogno di sfidare Novak Djokovic.

Quando gioca Paolini contro Frech | Orario e dove vederla

Il match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech è in programma mercoledì 21 gennaio, nella mattinata italiana. La loro partita è la quarta e ultima in programma sulla Kia Arena. L’inizio è fissato non prima delle ore 7 italiane, ma verosimilmente l’inizio potrebbe slittare molto più avanti, a seconda dei risultati dei match precedenti. Prima di Paolini, ci sono in campo Bublik contro Fucsovics. L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Paolini e Frech così come tutto l’Australian Open è visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite (compresi quelli degli italiani), sono disponibili su Dazn e TimVision.

Australian Open, il programma: quando gioca Sinner e il derby Musetti-Sonego

Ecco gli incontri degli italiani previsti per giovedì 22 gennaio. Gli orari sono ancora da definire: