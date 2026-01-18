La prima e unica partita di Flavio Cobolli agli Australian Open 2026 è stata semplicemente un incubo. I problemi intestinali, uniti al caldo e poi al nervosismo, hanno messo ko il 23enne azzurro, eliminato a sorpresa già al primo turno dal britannico Arthur Fery, numero 186 del mondo, con il punteggio di 7-6 (1), 6-4, 6-1 in due ore e quattrordici minuti di gioco. “Il mio avversario ha meritato la vittoria, ma se fossi stato in altre condizioni sarebbe stata una partita diversa”, ha commentato Cobolli in conferenza stampa, confessando di aver iniziato a perdere liquidi già prima del match.

“Ho un buco nello stomaco”, ha urlato Cobolli durante il terzo set, quando la sua partita era ormai compromessa. Un problema intestinale è praticamente impossibile da superare agli Australian Open, dove ci pensa già il caldo a provocare disidratazioni. L’azzurro ha provato a lottare per due set, ma poi è crollato. “Durante il riscaldamento stavo bene, ma poco prima della partita ho iniziato a sentirmi male. Ho perso molti liquidi e la situazione è andata peggiorando”, ha spiegato lo stesso Cobolli.

Il sorriso di Jasmine Paolini

Tutto liscio invece per Jasmine Paolini al primo turno degli Australian Open. La tennista azzurra ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich in due set con il risultato netto di 6-1, 6-2 in appena un’ora e dieci minuti dominando il match di fin dal primo game e piazzando un game dopo l’altro, senza concedere mai all’avversaria la possibilità di entrare in partita. Paolini, reduce dal trionfo con l’Italia in Billie Jean King Cup ma anche dall’eliminazione nella fase a gironi delle Wta Finals di Riad, riesce così a iniziare la stagione con una vittoria, che le permette di volare al secondo turno con grande fiducia. L’azzurra, numero sette del mondo, sfiderà ora la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech.