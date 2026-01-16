Per i 10.001 tedofori selezionati dal Comitato Olimpico, la lunga marcia della fiamma olimpica diventa un business di “seconda mano”. Se la polemica degli atleti olimpici (che hanno criticato l’organizzazione per aver incluso nella lista attori, cantanti e personaggi del web) è stata la puntata pilota – e anche caso politico –, la serie più attesa dell’anno Milano Cortina 2026 si arricchisce di uno spin-off che fa discutere. Prodotte in edizione limitata dal marchio Salomon, le tute dei tedofori (comprese di guanti e cappello) stanno invadendo gli e-commerce. Vinted, eBay e Subito sono la vetrina dell’eccesso: presentate come oggetti da collezione rari, la gente comune selezionata dal comitato le mette in vendita a un prezzo che varia dai 360 agli oltre 1000 euro. Tra esclusioni di campioni storici e critiche sul sistema, anche un ricordo personale diventa di dominio pubblico. La fiamma olimpica dimentica gli atleti. E chi partecipa mette tutto in vendita. Anche se secondo alcuni venditori non sono mai state indossate per “problemi organizzativi”.

Business illegale

“Tuta tedoforo ufficiale Salomon Milano Cortina 2026, nuova con etichette, size M”. E ancora: “Vendo divisa tedoforo come nuova. Utilizzata per 10 minuti. Tutti gli articoli sono etichettati tranne i guanti. Si aggiunge la spilla edizione limitata destinata ai tedofori ricavata con lo stesso materiale della torcia Olimpica”. I primi annunci erano stati avvistati già a dicembre, ma ora – a meno di un mese dall’inizio dei Giochi – le tute brandizzate con i cinque cerchi sono diventate un trend. Anche sui social. Concesse dal comitato come pezzo unico a tutti i 10.001 partecipanti, ora si stanno trasformando in un vestito “second hand” come tanti altri. Alcuni di loro hanno appositamente lasciato il cartellino così da aumentare il valore dell’oggetto, partecipando di fatto al viaggio della fiamma con l’etichetta ancora attaccata e ben nascosta. Le inserzioni intasano le bacheche dei siti di e-commerce. Ma nessuno vuole comprare queste tute. D’altronde, chi spenderebbe così tanto? Forse solo i collezionisti potrebbero approfittarne, ma il kit non può essere commercializzato. Infatti si tratta di una pratica illegale perché i materiali distribuiti dal Comitato Olimpico (il CIO) sono personali e soprattutto non cedibili. Ora tutto è nelle mani degli organizzatori che potrebbero intervenire per un utilizzo non autorizzato.

I precedenti

“Nuova moda” si fa per dire. Perché casi simili sono già esistiti. Bisogna infatti tornare indietro ai Giochi Olimpici di Tokyo (2021) e Parigi (2024). Senza dimenticarci delle Olimpiadi Invernali di Torino (2006). In quelle occasioni migliaia di volontari avevano venduto sui siti di e-commerce alcuni pezzi dell’abbigliamento ufficiale. E molti di questi erano facilmente reperibili su Mercari, piattaforma giapponese specializzata nel reselling. Le Olimpiadi non sono ancora iniziate, ma le polemiche continuano. Per qualsiasi cosa.