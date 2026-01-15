Non solo Jannik Sinner. L’Italia aspira a essere protagonista agli Australian Open anche con Lorenzo Musetti, che la scorsa settimana ha raggiunto una storica top 5 e comincerà gli Australian Open da numero tre al mondo nella classifica live. Musetti – che negli scorsi giorni si è ritirato per un problema all’anca nell’esibizione contro Alexander Zverev – sta recuperando dai vari acciacchi delle ultime settimane, a partire dal problema al braccio accusato a Hong Kong. Al primo turno affronterà Raphael Collignon, tennista belga contro cui Musetti partirà favoritissimo. Ma dal terzo turno inizieranno già le sfide difficili.

Australian Open 2026, il potenziale percorso di Musetti

L’esordio agli Australian Open per Lorenzo Musetti nel 2026 sarà contro Raphael Collignon, belga numero 71 del ranking Atp. Al secondo turno invece Musetti potrebbe affrontare l’amico e connazionale Lorenzo Sonego, con cui spesso gioca in doppio e con cui ha vinto qualche giorno fa il torneo di Hong Kong. Sonego partirà infatti favorito contro Carlos Taberner, l’altro potenziale avversario di Musetti.

Al terzo turno potrebbe già esserci la prima sfida complicata contro Stefanos Tsitsipas, finalista slam a Melbourne nel 2023. Sarebbe il primo impegno ostico per Musetti, che potrebbe affrontare anche Dimitrov o Machac in caso di eliminazione di Tsitsipas nei primi due turni. Agli ottavi ad attenderlo ci sarebbe o Taylor Fritz (ci sono tanti dubbi sulle sue condizioni) o Jiri Lehecka. Negli eventuali quarti di finale probabile sfida con Novak Djokovic, ma occhio anche a Mensik e Hurkacz. In semifinale possibile derby con Jannik Sinner, mentre in finale il favorito dall’altra parte di tabellone è Carlos Alcaraz.

1° turno: Raphael Collignon [BEL]

2° turno: Lorenzo Sonego [ITA] / Carlos Taberner [ESP]

3° turno: Stefanos Tsitsipas [GRE] / Grigor Dimitrov [BUL] / Tomas Machac [CZE]

Ottavi di finale: Taylor Fritz [USA] / Jiri Lehecka (CZE)

Quarti di finale: Novak Djokovic [SRB] / Jakub Mensik [CZE] /Hubert Kurkacz [POL]

Semfinale: Jannik Sinner [ITA] / Ben Shelton [USA]

Finale: Carlos Alcaraz [ESP] / Alexander Zverev [GER]

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.