Musetti raggiunge Sinner in top 5. Lo scenario verso gli Australian Open: sarà virtualmente numero 3 | La nuova classifica Atp

Il carrarino dovrà difendere soltanto 100 punti nel primo slam annuale, mentre Zverev e Djokovic rispettivamente 1300 (finale) e 800 (semifinale)

Bisognava attendere l’ufficialità del lunedì ed è arrivata: con l’ingresso in top 5 di Lorenzo Musetti e la presenza ormai fissa di Jannik Sinner, per la prima volta l’Italia ha due giocatori tra i primi 5 del mondo in singolare dal 1973, da quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato. Il carrarino ha infatti raggiunto lo storico risultato grazie alla finale ottenuta all’Atp 250 di Hong Kong, poi persa contro Alexander Bublik in due set.

Al momento il ranking Atp vede Jannik Sinner a 11mila e 500 punti, in seconda posizione dietro a Carlos Alcaraz (che di punti ne ha 12.050), ma anche Lorenzo Musetti al quinto, con 4105 punti, dietro ad Alexander Zverev e Novak Djokovic. Dietro ancora per qualche giorno, perché Lorenzo Musetti comincerà gli Australian Open virtualmente da numero 3 del mondo. Sarà poi difficile tenere quella posizione a fine torneo, ma il carrarino – visti i soli 100 punti da difendere – balzerà in terza posizione davanti a Zverev e Djokovic quando comincerà il primo slam annuale.

Come da regolamento infatti all’inizio di ogni torneo vengono scalati i punti ottenuti nell’edizione precedente e Zverev – vista la finale raggiunta, poi persa contro Jannik Sinner – perde 1300 punti, mentre Djokovic – che si ritirò dopo un set in semifinale proprio contro Zverev – ne perde 800. Musetti invece uscì sconfitto al terzo turno contro Ben Shelton e raccolse soltanto 100 punti. Ecco perché il tennista italiano – che al momento si trova dietro a Zverev di mille punti e dietro a Djokovic di 675 punti – comincia virtualmente da numero tre al mondo.

Musetti arriva al primo slam annuale forte di una crescita esponenziale su cemento nell’ultimo anno e di un’altra finale giocata. Il livello dei big su questa superficie è ancora distante, lo sa anche il carrarino che l’ha detto a più riprese, ma i miglioramenti al servizio e la crescita mentale fanno ben sperare. Di certo l’obiettivo minimo sarà migliorare il terzo turno della passata stagione.

La nuova classifica Atp