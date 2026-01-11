Musetti si ferma sul più bello: a Hong Kong vince Bublik. Preoccupa il braccio destro dell’italiano

Lorenzo Musetti non riesce a sfatare il tabù finali. Il carrarino perde la sesta finale consecutiva a Hong Kong e non riesce a completare la settimana perfetta. A vincere è Alexander Bublik, che al contrario dal 2025 ha dato una svolta alla sua carriera: quattro tornei vinti lo scorso anno (prima ne aveva vinti quattro totali in carriera) e già uno nel 2026, al suo primo giocato. 7-6, 6-3 il finale in un’ora e 35 minuti di partita, con un primo set combattuto e perso da Musetti solo al tiebreak, mentre nel secondo è stato dominio Bublik, che ha portato a casa altri due break totali. A preoccupare sono però le condizioni del braccio destro di Musetti, che dal finale di primo set ha iniziato ad accusare qualche problema. Si chiude comunque una settimana positiva per l’italiano, che ha raggiunto la Top 5 per la prima volta in carriera e comincerà gli Australian Open da numero 3 della race.

Una finale comunque non giocata male da Musetti, che ha commesso 12 non forzati e ha tenuto buone percentuali al servizio nel primo set, con oltre il 70% di prime in campo e quasi il 90% di punti vinti alla battuta. E il rammarico rimane proprio per quel primo set in cui Musetti ha concesso 0 palle break, ne ha avute due in due game separati ma senza mai riuscire a piazzare il break (bravissimo comunque Bublik a piazzare due prime vincenti nelle due palle break). Poi al tiebreak ha iniziato ad accusare qualche problema al braccio destro e tra sesto e settimo punto ha subito due mini break che alla fine sono risultati decisivi per l’economia del set e del match.

Da quel momento la partita si è decisamente complicata per il carrarino che nel secondo set ha perso tre volte il servizio, chiedendo due volte l’intervento del fisioterapista (ma senza mai chiedere il medical time-out). Con questa vittoria Bublik entra in top 10 per la prima volta in carriera. Musetti, invece, lascia Hong Kong con il nuovo best ranking da n. 5 al mondo. E adesso c’è attesa per capire le condizioni in vista degli Australian Open.