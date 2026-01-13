Musetti si fa male e si ritira dopo il primo set nell’esibizione contro Zverev: allarme in vista degli Australian Open

Dopo la finale di Hong Kong a preoccupare era il braccio destro, ma adesso Lorenzo Musetti deve fare i conti anche con l’anca. Il tennista italiano – che da lunedì è numero 5 al mondo – si è infatti ritirato alla fine del primo set (durato un’ora e un quarto e perso 7-6) del match d’esibizione contro Alexander Zverev programmato dagli Australian Open nella settimana della Opening Week del primo slam annuale.

Musetti si è toccato più volte nella zona dell’anca e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Dopo un breve trattamento, però, la decisione: “Mi ritiro“, ha detto al giudice di sedia. Si pensa (e si spera) sia un ritiro precauzionale, visto che tra pochi giorni si comincerà a fare sul serio agli Australian Open: “Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno – ha spiegato Musetti nell’intervista in campo – Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match”.

Musetti aveva accusato un problema fisico anche nella finale di Hong Kong contro Alexander Bublik. In quell’occasione si era ripetutamente toccato il braccio destro a partire dal tie break del primo set e aveva anche chiesto l’intervento del fisioterapista, ma senza chiamare un medical time-out tra un set e l’altro. Poi, però, era sceso regolarmente in campo nella finale del doppio, vinta insieme a Lorenzo Sonego. L’azzurro avrà adesso qualche giorno di tempo per recuperare in vista dell’inizio del torneo che comincerà domenica, in attesa di scoprire giovedì il proprio avversario.