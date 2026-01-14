Una rapina in appartamento alle 11 del mattino, il ladro 37enne accoltellato dal proprietario di casa, la fuga in pronto soccorso e il decesso. Infine “l’assalto” di amici e familiari del defunto in ospedale, scardinando la porta d’ingresso. È accaduto nel paese di Lonate Pozzolo in provincia di Varese, la culla della Lega. Non poteva mancare il commento di Matteo Salvini sulla piattaforma X, per difendere il proprietario di casa e vittima del furto: “Solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso!”.

Il furto e la colluttazione

I ladri non si sarebbero accorti della presenza del proprietario perché dormiva dopo il turno di notte, dunque non avrebbe risposto al citofono. Quando si è svegliato, due uomini in cucina lo avrebbero aggredito a pugni, secondo la sua versione. Dopo aver violentemente urtato la testa contro lo stipite della porta, l’uomo avrebbe preso il pugnale di un kit di sopravvivenza da trekking colpendo uno dei due al fianco. I due sono quindi scappati, come mostra la lunga scia di sangue che dalla casa arriva al cancello. Quando sono arrivati soccorsi e forze dell’ordine, l’uomo si è presentato seduto su una sedia, preoccupato che i rapinatori potessero tornare e fare del male ai suoi genitori, al momento fuori casa. Soccorso con il labbro tumefatto, i segni di pugni al volto e un profondo taglio alla fronte, è stato trasportato all’ospedale di Gallarate.

La morte del ladro e l’assalto dei parenti all’ospedale

L’uomo deceduto era residente in un campo nomadi nel Torinese. Amici e famigliari – 200, secondo il Corriere della Sera – sono arrivati da Torino all’ospedale di Magenta, dove si trova il cadavere, e hanno divelto la porta d’ingresso del Pronto soccorso. Sono intervenute le forze dell’ordine. Il ladro era giunto al Pronto soccorso già in condizioni critiche, accompagnato in macchina da due complici. Uno era con lui nell’appartamento, mentre l’altro li aspettava in auto. L’uomo è stato abbandonato dagli altri due davanti all’ospedale di Magenta dove è deceduto poco dopo. Le indagini sono coordinata dalla Procura di Busto Arsizio e condotte da personale della Compagnia carabinieri di Busto e del Nucleo investigativo provinciale.