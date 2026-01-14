L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Venezia. L'ipotesi è che le violenze coprano diversi anni a partire dal 2019, data in cui ha iniziato a lavorare

Si era registrato mentre abusava di alcuni bambini, anche di 5 anni, a cui faceva da babysitter. Sono le scioccanti immagini ritrovate nei due computer e nei due cellulari di un ventisettenne di Padova. Insieme a queste, centinaia di video e foto scaricate da internet, forse nei mesi scorsi. L’uomo, 27 anni, è stato arrestato. Il giovane lavorava come babysitter occasionale, attività che promuoveva attraverso annunci pubblicati su internet e sui giornali locali.

L’arresto è scattato al termine di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura di Venezia, che aveva incaricato la squadra Mobile di Padova di intervenire nell’ambito di un’indagine avviata per una presunta violenza sessuale ai danni di un minore. Durante il controllo, gli agenti hanno sequestrato due telefoni cellulari e due computer, sui quali le prime analisi hanno subito rivelato un’enorme quantità di materiale osceno.

Sui dispositivi del 27enne erano archiviati migliaia di file tra foto e video a contenuto pedopornografico. Una parte sarebbe stata scaricata dalla rete nei mesi recenti, ma diverse centinaia di immagini e filmati sono risultati autoprodotti, realizzati con gli stessi dispositivi sequestrati. In molti di questi contenuti comparirebbe lo stesso indagato mentre compie atti sessuali espliciti con bambini in tenerissima età.

Il materiale rinvenuto non risalirebbe soltanto ai giorni immediatamente precedenti la perquisizione, ma coprirebbe un arco temporale molto più ampio. Gli investigatori ritengono che la produzione e la raccolta dei contenuti possano risalire almeno al 2019, periodo in cui il 27enne avrebbe iniziato a svolgere l’attività di babysitter.

Il giovane si trova ora recluso in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e della decisione del giudice sull’eventuale applicazione di una misura cautelare. Le indagini della polizia di Stato proseguiranno nelle prossime settimane con l’analisi approfondita dei dispositivi informatici sequestrati e con il delicato lavoro di identificazione delle numerose piccole vittime, per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l’intera rete di contatti dell’indagato.