Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:17

Crans-Montana, al funerale di Barosi i parenti cantano “Perdutamente” di Achille Lauro – Video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
Commovente cerimonia per il 16enne morto nell'incendio di Capodanno
Icona dei commenti Commenti

La bara bianca di Achille Barosi, lo studente sedicenne vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha lasciato l’abbazia di Sant’Ambrogio tra due ali di folla, seguita dai genitori e gli amici, tra cui Edoardo che era con Achille la sera dell’incendio al locale Le Constellation e si è salvato dal rogo che ha causato la morte di 40 morti e oltre cento feriti. Sul sagrato dell’abbazia la madre e gli amici hanno cantato sulle note di Perdutamente di Achille Lauro. Commovente l’abbraccio del nonno materno al feretro che in lacrime ha detto: “Ora lo porto via con me”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione