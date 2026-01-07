La bara bianca di Achille Barosi, lo studente sedicenne vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, ha lasciato l’abbazia di Sant’Ambrogio tra due ali di folla, seguita dai genitori e gli amici, tra cui Edoardo che era con Achille la sera dell’incendio al locale Le Constellation e si è salvato dal rogo che ha causato la morte di 40 morti e oltre cento feriti. Sul sagrato dell’abbazia la madre e gli amici hanno cantato sulle note di Perdutamente di Achille Lauro. Commovente l’abbraccio del nonno materno al feretro che in lacrime ha detto: “Ora lo porto via con me”