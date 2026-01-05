Dopo diverse scosse lievi in mattinata, alle 13.54 - con epicentro nel cratere della Solfatara - è stata registrata una scossa da 2,9. Avvertita a Pozzuoli e in paesi limitrofi

I Campi Flegrei tremano ancora. Diversi rilevamenti sismici sono stati segnalati da lunedì mattina con inizio alle ore 10,33. La scossa più forte – registrata dall‘Osservatorio Vesuviano – è stata quella delle 13,54. Il terremoto registrato è stato pari magnitudo 2.9 con epicentro nel cratere della Solfatara, a una profondità di 2,7 chilometri. La vibrazione è stata avvertita in diverse cittadine nelle vicinanze come Pozzuoli, Arco Felice, Bagnoli e Agnano. I residenti la descrivono come un forte “boato”.

Fino a questa segnalazione, lo sciame sismico avrebbe portato scosse di lieve entità. Due, in particolare, sarebbero state di 1,2 e 1,7. Il comune di Pozzuoli ha annunciato che “segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”. I residenti delle zone interessate sono stati invitati alla massima allerta. Lo scorso 30 giugno la magnitudo era stata di 4.6, la più alta registrata negli ultimi 40 anni nell’area flegrea. A Bacoli era crollatto un costone sull’isolotto Pennata.

In foto (d’archivio) il cratere della Solfatara