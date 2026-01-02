Il mondo FQ

Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione | Data, orario e dove vederlo in tv

di Redazione Sport
Sarà il primo test per entrambi: l'azzurro arriva dal trionfo alle Atp Finals, lo spagnolo dalla riconquista del numero uno e dalla separazione con Juan Carlos Ferrero
Anno nuovo, solita sfida. Il 2026 di tennis ricomincia il 12 gennaio con gli Australian Open, ma due giorni prima ci sarà un altro – l’ennesimo – Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner. Una sfida a cui ormai bisogna abituarsi. Anche se questa volta si tratta di un’esibizione, in programma a Seul, in Corea del Sud, il 10 gennaio, annunciata già negli scorsi mesi sui social da entrambi. L’evento è lo Hyundai Card Super Match, evento sponsorizzato in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport. Nel tennis – tra i precedenti più illustri – c’è un Federer-Sampras del 2007.

Una partita di puro spettacolo ed esibizione, sì, ma che servirà a entrambi per testare le condizioni fisiche dopo un 2025 abbastanza movimentato. Sarà infatti la prima partita dell’anno per entrambi. Sinner arriva alla sfida dopo la vittoria alle Atp Finals – la seconda consecutiva – mentre Carlos Alcaraz dalla sconfitta in finale proprio contro l’italiano, competizione dove però ha riconquistato il primo posto nel ranking Atp.

Il cambiamento più importante è arrivato però in casa Alcaraz, che dopo anni si è separato dall’allenatore Juan Carlos Ferrero. Una separazione prima parsa pacifica, ma poi seguita da polemiche e le frecciate, soprattutto da parte del coach spagnolo. Adesso al suo fianco ci sarà Samuel Lopez, che era già nello staff di Alcaraz insieme a Ferrero.

Il match di esibizione sarà il primo test prima di concentrarsi sul primo slam dell’anno, torneo che Sinner ha vinto due volte negli ultimi due anni, mentre Alcaraz non è mai riuscito a trionfare. È l’unico torneo del grande slam che il murciano non ha ancora vinto. Il miglior risultato fin qui ottenuto sono i quarti di finale del 2024 e del 2025.

Alcaraz-Sinner, dove vedere in tv e streaming

La sfida d’esibizione in Corea del Sud, a Seul, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta dalle 8 del mattino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L’incontro sarà visibile anche in differita – in chiaro – alle 22 su TV8. E in streaming? La sfida sarà visibile anche su Sky Go e Now.

