Sinner giocherà un’altra partita d’esibizione contro Alcaraz nel 2026: l’evento in Corea del Sud

I due campioni del tennis si sfideranno a Seul nello Hyundai Card Super Match, prima degli Australian Open. E sui social è di nuovo polemica

“Ciao!”, con tag alla Hyundai Card. Così Jannik Sinner ha annunciato un nuovo match d’esibizione che giocherà nel 2026, ancora contro Carlos Alcaraz, che ha comunicato l’evento allo stesso modo dell’altoatesino, entrambi su Instagram. “See you in Korea”: l’evento in questione è lo Hyundai Card Super Match, un match sportivo sponsorizzato che si svolge in Corea del Sud, in cui negli anni si sono sfidati campioni di diversi sport. Nel tennis c’è già un precedente: un Federer-Sampras nel 2007.

In un momento in cui Sinner è al centro delle discussioni per la sua rinuncia in Coppa Davis, anche questo annuncio è stato un pretesto per criticare l’altoatesino, soprattutto nei commenti sotto al post. “Eviterei il ‘Ciao’ come saluto in questo momento”, scrive qualcuno. “Viste le polemiche per la Davis, non era il momento giusto di pubblicizzare una nuova danarosa esibizione”, scrive un altro. Commenti negativi che sono però la minoranza: a prevalere sono altri di italiani che incoraggiano Sinner a non ascoltare le critiche, ma soprattutto tantissimi altri messaggi in lingua coreana. Sinner – come Alcaraz – è cercato, desiderato e atteso in tutto il mondo. E questo è innegabile.

Dove e quando si svolgerà la sfida contro Carlos Alcaraz non è ancora stato comunicato, ma dalla Corea del Sud filtra che si giocherà il 10 gennaio 2026, alla Incheon Inspire Arena a Seul. Se confermata la data, significherebbe due giorni prima dell’inizio degli Australian Open. Archiviato il Six Kings Slam – giocato alcuni giorni fa – i due si sfideranno ancora una volta in un match d’esibizione, non valido ai fini della classifica Atp. Dopo essersi sfidati nei tornei più importanti in tutto il mondo, Alcaraz e Sinner si affronteranno adesso in Corea del Sud, paese sempre più attento agli eventi sportivi internazionali.