“Persone vicine a Carlos pensavano fosse meglio separarsi”. “È la sua opinione”: gli attacchi tra Ferrero e il padre di Alcaraz

Era già chiaro il primo giorno: la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero è stata tutt’altro che serena. Ora però le tensioni tra lo storico coach del numero 1 al mondo e la sua cerchia familiare emergono alla luce del sole. Il primo attacco è arrivato da Ferrero, in un’intervista a Marca che ha fatto molto scalpore in Spagna e nel mondo del tennis proprio nel giorno di Natale: “Persone vicine a Carlos pensavano fosse meglio separarsi“. Un chiaro riferimento ai familiari di Alcaraz.

Oggi, infatti, è arrivata la risposta del padre. Carlos Alcaraz González ha rotto il silenzio a una settimana dall’annuncio della rottura. Ha scelto una sola frase, riportata dall’agenzia Efe: “Ognuno è libero di esprimere la propria opinione in base a ciò che sa“. La sua replica si è chiusa qui, con la chiara volontà di non commentare ulteriormente né le scelte del figlio né le parole di Ferrero.

In Spagna da giorni le indiscrezioni giornalistiche raccontano di un rapporto logorato da questioni contrattuali e non solo tennistiche. Ferrero lo ha confermato: “È vero che quando finisce un anno, certe cose devono essere riviste riguardo ai contratti. C’erano alcune questioni su cui entrambe le parti erano in disaccordo“. Soldi insomma, ma anche impegni e programmi da rispettare.

“La squadra di Carlos pensa a ciò che è meglio per lui, e la mia pensa a ciò che è meglio per me”, ha minimizzato il coach spagnolo, che si è detto “ferito” per una separazione a suo parere dovuta a futili motivi. Le cose “orse si sarebbero potute risolvere se ci fossimo seduti a parlare, ma alla fine non l’abbiamo fatto”, ha sottolineato Ferrero, lasciando appunto intendere che le “persone vicine” ad Alcaraz lo hanno convinto a scegliere la rottura definitiva. Circostanze che il padre del numero 1 al mondo non ha del tutto smentito.