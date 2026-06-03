La bielorussa era sopra 6-3, 5-3, a un passo dalla semifinale: poi un blackout mentale improvviso e le folate di vento hanno cambiato il match. Per Shnaider è la prima volta tra le prime 4 in uno Slam

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Continuano i colpi di scena al Roland Garros: anche la numero 1 al mondo del ranking Wta Aryna Sabalenka è stata eliminata. Sabalenka ha perso ai quarti di finale dello Slam parigino, seconda prova stagionale tra i Major, in rimonta contro la russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta, che si è imposta in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Sabalenka, finalista lo scorso anno a Parigi, era in vantaggio 6-3, 5-3 prima di accusare un clamoroso blackout che l’ha portata a subire una serie di 10 game persi di fila. Per Shnaider è la prima semifinale in un torneo dello Slam, affronterà ora la polacca Maja Chwalinska.

Una sconfitta che ha dell’incredibile, se si considera che Sabalenka era in totale controllo della partita e stava servendo per il match. Esattamente come Sinner, ma a differenza del numero uno al mondo del ranking Atp, Sabalenka non ha avuto alcun malore o comunque non ha mostrato segni di sofferenza fisica. Di sicuro però la tennista bielorussa ha accusato il colpo e non è più riuscita a esprimersi al meglio sia perché il rendimento di Diana Shnaider è cresciuto nel tempo, sia per le folate di vento che hanno condizionato diversi punti, tant’è che Sabalenka ha commesso ben 57 errori gratuiti, di cui 17 nel terzo set e oltre 10 dal 5-3 del secondo. Vento che ha peraltro anche condizionato soprattutto la prima parte di match tra Flavio Coboli e Felix Auger-Aliassime.

Emblematico il gesto di stizza nel terzo set quando, dopo aver discusso animatamente con il proprio angolo, si è sfogata con una pallina che il raccattapalle le aveva appena passato. Gesto non accolto benissimo dal pubblico del Roland Garros che ha cominciato a fischiarla. Per Sabalenka è uno Slam – quello parigino – indigesto: la bielorussa ha vinto due volte gli Us Open e due volte gli Australian Open, ma mai Wimbledon e il Roland Garros.

“Non provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente”. Con queste parole durissime Sabalenka ha poi spiegato le sue sensazioni in conferenza stampa, senza nascondere lo sconforto per “aver sbagliato tutto“, soprattutto nel secondo set, quando “ho avuto delle ottime opportunità”. “Non ricordo l’ultima volta che ho perso dieci game di fila. Credo che mentalmente sia caduta in un buco nero profondo e non sono riuscita a riprendermi”, ha spiegato la numero 1 al mondo. Non è mancata però la polemica: “Non so perché gli organizzatori abbiano tenuto il tetto aperto con tutto quel vento“, ha sottolineato.

Poi però Sabalenka è tornata critica con se stessa: “Forse ho percepito il vento così forte semplicemente perché non mi sentivo bene mentalmente“. La numero 1 del mondo é riuscita anche a ritrovare il sorriso nel finale della conferenza: “Come penso di riprendermi? Ciò che non ci uccide ci rende più forti, giusto? Prima o poi troverò una soluzione e tornerò più forte. A proposito, ho appena trovato un modo per superare questa sconfitta. Avete presenti quelle stanze in cui entri e puoi distruggere tutto? Probabilmente passerò tutta la giornata di domani in una stanza del genere, a distruggere tutto. Forse mi aiuterà, forse no”.