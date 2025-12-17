Terremoto per Carlos Alcaraz: si separa dallo storico coach Ferrero. La spiegazione in un messaggio

Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero. Un vero e proprio terremoto per il numero uno al mondo: Ferrero è stato fin qui il suo primo e unico allenatore da quando è diventato un tennista professionista. La decisione drastica arriva peraltro al termine di una stagione in cui Alcaraz è riuscito a tornare in vetta alla classifica Atp e a conquistare altri due titoli dello Slam. Allo stesso tempo, però, da tempo si chiacchierava di una possibile svolta nel murciano, per ricevere nuovi stimoli e approfondire aspetti diversi del suo gioco. D’altronde, il continuo duello con Jannik Sinner impone a entrambi una crescita costante. E sono sotto gli occhi di tutti i benefici che ha tratto l’altoatesino quando, ormai quasi 4 anni fa, decise di separarsi dal suo mentore, Riccardo Piatti. Il rapporto tra Alcaraz e Ferrero è stato più duraturo e più vincente, ma evidentemente era giunto al capolinea. Non senza delusione per il coach, che nel suo messaggio di addio ha scritto: “Avrei voluto continuare, è una giornata difficile” (leggi qui l’articolo completo).

Ora però tutti già si chiedono chi sarà il futuro coach di Alcaraz? Per la prossima settimana e fino agli Australian Open, a seguirlo ci sarà Samuel Lopez, attuale secondo allenatore. Poi si vedrà. L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social del tennista spagnolo, che ha scritto: “È molto difficile per me scrivere questo post… Dopo più di sette anni insieme, Juan e io abbiamo deciso di concludere il nostro percorso insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver realizzato i miei sogni d’infanzia. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e durante tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, sia dentro che fuori dal campo. E mi sono goduto ogni passo del nostro cammino”, ha scritto Alcaraz sul suo account Instagram. La separazione arriva dopo 24 trofei totali, di cui sei Slam.

“Arriva un momento di cambiamenti”

“Sono così tanti i ricordi che mi tornano in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto“, prosegue il numero uno al mondo e campione al Roland Garros e agli Us Open. “Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Porterò con me questo, il viaggio che abbiamo condiviso”. Poi, tra le righe, Alcaraz spiega come la decisione di separarsi da Ferrero sia la conseguenza di un desiderio di rinnovamento: “Ora arriva un momento di cambiamenti per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Aggiungendo sempre valore. Ti auguro il meglio dal profondo del cuore per tutto ciò che verrà. Grazie di tutto!” si chiude il messaggio social. Adesso comincerà una nuova pagina per lo spagnolo, che fino agli Australian Open continuerà con Samuel Lopez. Quali siano i progetti di Alcaraz è ancora un mistero. Ha già un nuovo coach pronto ad arrivare oppure la decisione è stata improvvisa e i piani non sono ancora definiti?