L'assessore al Welfare della regione Lombardia parla dal Niguarda, ospedale milanese dove sono già arrivati tre dei 13 connazionali rimasti feriti. Via libera dai sanitari per fare arrivare altri connazionali. In sei invece sono troppo gravi per rientrare in Italia: "Due sono intubati e non parlano"

I ragazzi italiani feriti nell’incendio a Crans-Montana sono in tutto tredici: tre di loro si trovano già a Niguarda, dove dovrebbero arrivarne altri 4 dagli ospedali Svizzera dopo avere ottenuto l’autorizzazione per il trasporto. Gli altri sei invece restano in condizioni gravi, dunque non sono al momento trasferibili. Due di loro non possono nemmeno parlare perché sono intubati, “ma chi li segue ha capito che sono due ragazzi italiani”. È questo il quadro sintetizzato dall’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, nel punto stampa all’ospedale Niguarda per fare un aggiornamento sullo stato di salute dei pazienti italiani feriti nella strage di Capodanno in Svizzera.

“Quando le condizioni meteo ce lo permetteranno altri 3 quindicenni arriveranno al Niguarda, due si trovano all’ospedale di Losanna e sono già stati visti dal nostro team e un altro viene dall’ospedale di Ginevra. Quindi dovremmo avere entro questa sera 7 dei nostri ragazzi feriti e ricoverati al Niguarda. Gli altri 6 feriti li abbiamo di fatto tutti identificati si trovano fra l’ospedale di Berna e di Zurigo – dove c’è il centro per grandi ustionati. Se ci daranno l’ok per essere trasportati li riporteremo a casa il prima possibile”. Fra i tre ragazzi che si trovano già nell’ospedale milanese c’è Manfredi Marcucci, 16 anni, che si trova “in coma farmacologico” ed è già sottoposto a un intervento chirurgico, come ha spiegato suo padre, Umberto. C’è anche una ragazza, che è già stata operata alla mano.

Dei 6 feriti ancora in Svizzera “due non li conosciamo nel senso che sono intubati e non possono parlare – ha precisato ai giornalisti – ma chi li segue ha capito che sono due ragazzi italiani. Questi 6 al momento non posso essere trasportati, perché sono in condizioni gravi, li stiamo seguendo con il nostro team che verificherà le condizioni. Però non siamo noi che decidiamo se il paziente si può trasportare, quando il medico curante che ha preso in cura i nostri connazionali dirà che può essere trasferito noi lo prendiamo in carico”. “Al momento abbiamo avuto 4 autorizzazioni al trasporto – ha precisato Bertolaso – per i 4 giovani che contiamo di far arrivare a Milano entro la giornata di oggi sempre se la nebbia non ci farà scherzi altrimenti abbiamo chiesto alla nostro Aeronautica Militare di darci un aeroambulanza per trasportarli. Poi per gli altri 6 vedremo, non possiamo correre il rischio”.