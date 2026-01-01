La donna è stata travolta da un’auto e sbalzata per metri contro un muretto. Inutili i soccorsi: è morta dopo il ricovero all’ospedale San Bassiano

Alla cronaca delle vittime dei botti per la notte di Capodanno – un morto e 54 ricoverati – va aggiunto il caso di una donna investita per assistere ai fuochi d’artificio. È tutto avvenuto a Cassola, nel Vicentino, dove una 73enne ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto pochi minuti dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe uscita di casa per assistere allo spettacolo di luci quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata da una macchina in transito. L’impatto è stato così violento che la donna è stata sbalzata in avanti per circa quindici metri, finendo contro un muretto.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 di Bassano del Grappa. I sanitari hanno proceduto subito con le manovre di emergenza, intubando la donna e avviando le pratiche di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale San Bassiano, la 73enne è morta nelle ore successive a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.