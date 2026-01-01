Un sopravvissuto della strage di Crans-Montana ha raccontato i momenti drammatici in cui “all’improvviso è scoppiato un grande incendio” al Le Constellation. “Pensavamo che saremmo rimasti soffocati,” ha detto in francese. “Mi sono detto che non ce l’avrei fatta, ma sono riuscito a rompere una finestra e a uscire da lì”, ha spiegato ancora il giovane dicendo di essere rimasto bloccato per 10 minuti prima di riuscire a uscire.