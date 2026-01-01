Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:11

“Sono rimasto 10 minuti bloccato dentro, poi ho rotto una finestra. Pensavo di non farcela”: parla un sopravvissuto alla strage di Crans-Montana

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
Un sopravvissuto della strage di Crans-Montana ha raccontato i momenti drammatici in cui "all'improvviso è scoppiato un grande incendio" a Le Constellation
Icona dei commenti Commenti

Un sopravvissuto della strage di Crans-Montana ha raccontato i momenti drammatici in cui “all’improvviso è scoppiato un grande incendio” al Le Constellation. “Pensavamo che saremmo rimasti soffocati,” ha detto in francese. “Mi sono detto che non ce l’avrei fatta, ma sono riuscito a rompere una finestra e a uscire da lì”, ha spiegato ancora il giovane dicendo di essere rimasto bloccato per 10 minuti prima di riuscire a uscire.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione