Temperature eccezionali tra la vigilia e Natale: a Seyðisfjörður toccati i 19,8 gradi. Gli esperti spiegano il fenomeno, ma per Capodanno tornano vento e maltempo

Un Natale fuori stagione ha sorpreso l’Islanda, tradizionalmente avvolta dal gelo in questo periodo dell’anno. Tra la vigilia e il giorno di Natale, l’isola ha registrato temperature eccezionalmente elevate, con valori prossimi ai 20 gradi centigradi, segnando nuovi record climatici per il mese di dicembre.

Secondo quanto riportato dal portale Ruv, il servizio radiotelevisivo nazionale islandese, l’Ufficio meteorologico dell’isola ha confermato che a Seyðisfjörður, una piccola cittadina dell’Islanda orientale, il termometro ha toccato i 19,8 gradi tra il 24 e il 25 dicembre. Un dato sorprendente se confrontato con le temperature medie stagionali, che in questo mese oscillano solitamente tra -1 e 4 gradi. Valori simili sono stati registrati anche a Bakkagerði, dove si sono raggiunti i 19,7 gradi.

Il precedente record nazionale per dicembre risaliva al 2 dicembre 2019, quando a Öræfi erano stati misurati 19,7 gradi. Il nuovo primato conferma l’eccezionalità dell’evento meteorologico appena trascorso.

A spiegare le cause di questo caldo anomalo è Birgir Örn Höskuldsson, meteorologo del Servizio meteorologico islandese. Secondo l’esperto, le condizioni record sono state generate dall’arrivo di aria molto calda sull’Islanda, combinata con forti venti. “Quando l’aria è calda e forti venti soffiano sulla terraferma, può formarsi un vento di föhn vicino alle montagne, che riscalda ulteriormente l’aria sul versante sottovento. Sono condizioni tipiche in cui vengono stabiliti record di temperatura mensili”, ha spiegato.

Il clima mite, tuttavia, è destinato a durare poco. Nel pomeriggio l’Ufficio meteorologico ha infatti emesso un’allerta meteo gialla per la parte sudorientale dell’isola e per i fiordi orientali, in vista della notte di Capodanno. Sono attesi forti venti e temporali, che riporteranno condizioni più consone all’inverno islandese.

Erik Christensen – Opera propria – CC BY-SA 3.0