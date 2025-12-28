Dopo le abbondanti nevicate che hanno coinvolto il Piemonte e le Alpi Marittime, la località Prato Nevoso, nel Cuunese, è stata presa d’assalto la domenica 28 dicembre. Qui, nei giorni scorsi, si sono toccate addirittura punte di tre metri di neve. Come si vede nel video, le piste sono parecchio affollate e per usufruire degli impianti di risalita è necessario fare mezz’ora di coda.