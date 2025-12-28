Il mondo FQ

Finanziamenti ad Hamas, sequestrato un milione di euro in contanti: pc e dispositivi elettronici nascosti in un’intercapedine – Video

Perquisizioni in tutta Italia: mezzo milione di euro nascosto in un vano ricavato in un garage
Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena) nell’ambito dell’indagine sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto a Genova di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia (Api). In tutto, sottolinea la procura, è stato sequestrato denaro contante per un milione e 80 mila euro, trovato non solo nella sede dell’Abspp ma anche nelle residenze delle persone indagate. In un caso, circa 560mila euro erano nascosti in un vano ricavato in un garage a Sassuolo. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati alcuni computer, nascosti nell’intercapedine di una parete in un alloggio in provincia di Lodi, e altri dispositivi elettronici che saranno sottoposti ad analisi nei prossimi giorni.

