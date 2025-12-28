C’è anche una giornalista indagata nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas che ieri ha portato all’arresto di nove persone. Lo riporta l’edizione di Torino del quotidiano La Stampa spiegando che si tratta di Angela Lano, torinese di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa Infopal e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico.

Storica attivista No Tav, Lano – spiega il quotidiano – è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica e ieri la sua abitazione è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas. La giornalista viene considerata dagli investigatori la responsabile della propaganda di Hamas in Italia, in rapporti quasi quotidiani con Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia e tra i principali indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Genova e dalla Procura Nazionale Antiterrorismo

Nel 2010 Angela Lano fu protagonista di un altro fatto di cronaca legato alle vicende palestinesi. All’epoca la giornalista era una delle persone a bordo della nave del convoglio umanitario ‘8000 – Freedom for prisoners. Freedom for Gaza‘ assaltato dalla Marina militare israeliana. Gli occupanti dell’imbarcazione furono poi liberati alcuni giorni dopo.