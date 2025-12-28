Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:44

“Finanziamenti ad Hamas”: anche una giornalista indagata per concorso in terrorismo

di Redazione Cronaca
Si tratta della torinese Angela Lano, direttrice dell’agenzia di stampa Infopal: la sua casa è stata perquisita
“Finanziamenti ad Hamas”: anche una giornalista indagata per concorso in terrorismo
Icona dei commenti Commenti

C’è anche una giornalista indagata nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas che ieri ha portato all’arresto di nove persone. Lo riporta l’edizione di Torino del quotidiano La Stampa spiegando che si tratta di Angela Lano, torinese di 62 anni, giornalista e orientalista, direttrice dell’agenzia di stampa Infopal e autrice di diversi libri sul mondo arabo e islamico.

Storica attivista No Tav, Lano – spiega il quotidiano – è indagata per concorso e partecipazione in associazione con finalità terroristica e ieri la sua abitazione è stata perquisita dalla Digos, che ha sequestrato denaro contante, dispositivi informatici e bandiere con simboli di Hamas. La giornalista viene considerata dagli investigatori la responsabile della propaganda di Hamas in Italia, in rapporti quasi quotidiani con Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi d’Italia e tra i principali indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Genova e dalla Procura Nazionale Antiterrorismo

Nel 2010 Angela Lano fu protagonista di un altro fatto di cronaca legato alle vicende palestinesi. All’epoca la giornalista era una delle persone a bordo della nave del convoglio umanitario ‘8000 – Freedom for prisoners. Freedom for Gaza‘ assaltato dalla Marina militare israeliana. Gli occupanti dell’imbarcazione furono poi liberati alcuni giorni dopo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione