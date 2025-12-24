Resteranno tutti in carcere i quattro ragazzi, un maggiorenne e tre minorenni, che domenica scorsa hanno aggredito e rapinato un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano. In circa venti minuti di violenze e botte, il gruppo si è fatto consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare, e ha cercato di far ricaricare ai genitori della vittima una carta prepagata così da poter prelevare dei soldi.

Secondo il gip, Tommaso Perna, il 20enne di origine tunisina, ha dimostrato di avere “una capacità criminale elevatissima“, per questo è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. Il maggiorenne è accusato di rapina aggravata e tentata estorsione (mentre non è stato riconosciuto il reato di sequestro di persona). Reati ritenuti “gravissimi non soltanto nominalmente, ma per le concrete modalità in cui essi sono stati eseguiti”. Infatti, si legge nel provvedimento, l’aggressione messa in atto dai quattro, si sarebbe “dipanata (…) per un arco temporale piuttosto lungo, durante il quale egli ha sempre mantenuto ferma la sua ferrea volontà di depredare la vittima, svestendola in modo da attenuare ulteriormente la sua capacità di difesa”. Anche dopo aver scoperto che la carta prepagata era vuota, “l’indagato ha costretto la vittima a recarsi comunque presso un bancomat e a chiamare il padre per chiedergli di effettuare una ricarica” minacciando il padre di uccidere il figlio.

Dopo la telefonata con i genitori, poi, il branco ha proseguito “l’azione violenza“, tanto che la ragazza del gruppo, una 15enne italiana, avrebbe tirato calci alle gambe della vittima mentre gli altri due l’avrebbero colpito con “delle cinghiate sul corpo e degli schiaffi al volto”. Mentre i tre minorenni picchiavano il 15enne, l’indagato, unico maggiorenne del gruppo e “fisicamente più prestante degli altri”, dava il suo beneplacito, assistendo alla scena e fornendo anche “il suo sopporto morale” agli altri che “così si sentivano liberi di infierire contro la vittima”. Infine, anche dopo che la vittima “aveva implorato il branco di restituirgli il cellulare in cambio delle sue scarpe”, il gruppo si sarebbe tenuto sia il telefono sia le scarpe “costringendo la vittima a camminare scalza”.

Anche il gip per i minorenni di Milano ha convalidato l’arresto. I tre, tra cui una ragazza di 15 anni che verrà trasferita in un istituto in cui c’è una sezione femminile, sono stati interrogati stamani al Cpa, il centro di prima accoglienza, del Beccaria.

Intanto stanno uscendo ulteriori dettagli di quanto messo a verbale dal 15enne vittima dell’aggressione. “Ho avuto tanta paura che mi accoltellassero“, ha dichiarato agli inquirenti. L’aggressione inizia poco prima delle 20 in via San Gregorio: il ragazzino è con degli amici, quattro coetanei, con i quali è uscito per fare un aperitivo. Il gruppo incontra il “branco”, i tre ragazzi e la ragazza, “tutti ubriachi e drogati”. Il 15enne cammina un po’ più avanti rispetto al resto del gruppo e viene avvicinato da uno dei ragazzi che gli intima di dargli “la giacca”, mentre gli altri lo accerchiano. Al giovane vengono presi anche la felpa, lo smartphone e un portatessere con dentro 20 euro. I documenti vengono gettati a terra. C’è anche una carta prepagata: la vittima spiega che è vuota ma al gruppo non interessa, vogliono soldi. Così lo minacciano di morte e lo portano fino a un bancomat, per prelevare. “Lasciatemi stare, non fatemi del male”, continua a implorare il ragazzino. Ma non viene ascoltato. Lui cerca di difendersi, ma le minacce continuano: “Chiama subito i tuoi genitori e fatti caricare cento euro, altrimenti ti uccidiamo” gli dicono, puntandogli “qualcosa di appuntito alla schiena”. Minacce che vengono poi ripetute anche al padre.