“Siamo molto fortunati di essere italiani, so di giocare per un’intera nazione”: Sinner e il legame con il popolo azzurro

L'azzurro festeggerà il Natale in Italia con la famiglia, prima di tornare ad allenarsi a Montecarlo in vista degli Australian Open, primo appuntamento del 2026
Essendo italiano, so quanta passione ci sia nel nostro paese nel seguire lo sport”. Jannik Sinner rimarca per l’ennesima volta il suo legame con l’Italia e con i tifosi italiani. Lo ha fatto nel corso di In pista con Jannik, speciale su Sky Sport che vede Sinner protagonista di una lunga e inedita chiacchierata con Stefano Domenicali.

“A volte, soprattutto quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione“, ha proseguito Jannik Sinner. Poi l’altoatesino ha spiegato: “A prescindere che sia una finale di Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tantissima passione dietro un giocatore. Possiamo solo dire che siamo molto fortunati di essere italiani”.

Nel corso dell’intervista Sinner ha anche toccato altri temi, con un parallelismo tra il tennis e la Formula 1: “Le rivalità? Sono fondamentali in questo percorso: in passato, quando affrontavo tennisti contro i quali non riuscivo mai a vincere, ho trovato proprio lì la motivazione per continuare a crescere. È questo che anima davvero il nostro sport e, credo, anche ciò che i tifosi amano di più”.

Sinner ha svolto una sua prima parte di stagione a Dubai, dove si è allenato in vista del 2026 e ne ha approfittato anche per alcuni momenti di relax con il suo team. Adesso il ritorno in Italia (con un incontro “speciale”) per le festività natalizie in famiglia, prima di riprendere gli allenamenti già alla fine di questo 2025 a Montecarlo, come da tradizione.

L’azzurro si sta preparando per gli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno per un 2026 in cui Sinner vuole continuare a ottenere successi e soprattutto riconquistare il primo posto nel ranking dopo averlo perso nel finale di 2025 contro Carlos Alcaraz. A differenza di quest’anno, Sinner avrà tre mesi in più – da febbraio a maggio – vista la sospensione per la positività al Clostebol di qualche mese fa.

