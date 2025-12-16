Il mondo FQ

Sorriso e dito sulla tempia, Sinner vuole vincere anche a golf: il confronto con Vagnozzi e Cahill – Video

di Redazione Sport
L'altoatesino - tra un allenamento e l'altro a Dubai - si diverte sul "green" con i suoi allenatori
L’off season di Jannik Sinner a Dubai prosegue senza sosta e l’azzurro vuole arrivare agli Australian Open, primo grande appuntamento dell’anno, in buona forma per confermarsi dopo i trionfi degli ultimi due anni. Ma nei momenti liberi Sinner ci ha ormai abituati a partite di golf con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, allenatori ma soprattutto amici del numero due al mondo.

E nell’ultima – testimoniata da Darren Cahill nelle sue storie Instagram nel pomeriggio di lunedì – Sinner ha confermato il suo feeling con l’erba oltre che nel tennisindelebile la sua prima storica vittoria a Wimbledon 2025 – anche nel golf con un buon drive, un tiro a lunga distanza giocato dal tee box (lo spazio da dove inizia il match) con cui si manda la pallina a grande distanza lungo il fairway verso il green.

Dopo il bel colpo, Sinner si è girato verso il cellulare di Cahill che stava riprendendo tutto e si è rivolto a lui con un sorriso e con il classico dito sulla tempia, gesto che spesso usa dopo un punto faticoso o un vincente dei suoi, come a dire: “È tutta una questione di testa…”. Che sia tennis o qualsiasi altro sport non importa.

