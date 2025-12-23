Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 15:45

Baggio incontra Sinner in aereo: “Sempre bello vederti fenomeno”. E gli italiani si scatenano nei commenti

di Redazione Sport
I due erano di ritorno da Dubai: il campione di tennis ha svolto lì la sua prima parte di preparazione per il 2026, il "Divin codino" era a Riyadh per la Supercoppa italiana
“Sempre bello vederti Fenomeno“, con un cuore azzurro. Con questa didascalia Roberto Baggio ha voluto salutare sui social Jannik Sinner, incontrato a bordo di un aereo a Dubai, entrambi probabilmente di ritorno in Italia. Sinner ha infatti svolto gran parte della sua preparazione per il 2026 a Dubai, mentre Baggio è stato ospite a Riyadh – in Arabia Saudita – per la Supercoppa italiana vinta dal Napoli.

Una “F” maiuscola probabilmente non casuale da parte di Roberto Baggio, che ha voluto sottolineare il talento del più grande tennista italiano della storia. Una foto che vede insieme il più grande del tennis e quello che invece è considerato da tanti il più grande azzurro del calcio: una combo che ha fatto scatenare diversi appassionati calcistici, tennistici e in generale sportivi tra i commenti.

C’è chi scrive “due leggende dello sport italiano“, mentre la pagina Ragione di Stato un emblematico “eccesso di aura”, usando un’espressione ormai diffusa negli ultimi anni sui social che sottolinea quanto siano “potenti” i due. E ancora “orgoglio italiano“, “il passato e il presente dello sport italiano” e chi commenta con ironia: “Avevo il telefono al 10% di batteria. Dopo aver visualizzato questa foto è tornato al 100%. Troppa Aura”.

