“In 40 anni ho visto solo concorsi universitari col vincitore già deciso”: la denuncia di Crisanti in Senato – Video

Le pesanti accuse del senatore Pd e microbiologo di fronte alla ministra Bernini
“Lo dico chiaramente in quest’Aula, in 40 anni non sono a conoscenza di un singolo concorso di cui non si sapesse il vincitore prima. E non c’è un singolo docente che mi abbia mai smentito. Questa è la situazione dei nostri atenei oggi”. Lo ha detto il senatore del Pd e microbiologo Andrea Crisanti a Palazzo Madama, di fronte alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. “Questa è una piaga che incide profondamente nella qualità della ricerca. Circa l’80% del personale docente ha fatto gli studi nella stessa università, contro una media europea del 55%”.

