Santanchè presenta la ‘Venere’ in carne e ossa: “Servono offerte turistiche sempre più sexy. Chi l’ha scelta? Casting al ministero”

di Manolo Lanaro
L'attrice Francesca Faccini è la 'Venere' della campagna Open to meraviglia. Mistero su chi l'abbia realmente scelta
Daniela Santanchè, ministra del turismo del governo Meloni, ha presentato la “versione umana” della Venere di Botticelli, protagonista della campagna ‘Open to meraviglia’. Doveva farlo attraverso una breve intervista introduttiva, che causa un ritardo dell’intervistatrice, è diventato un monologo, dove la Ministra ha fatto un resoconto dell’anno turistico in Italia. “Noi siamo l’Italia degli 8000 campanili”. E ancora: “Il turismo non è né di destra né di sinistra”. Obiettivo “turismo in Italia 12 mesi l’anno perché” spiega Santanchè “noi italiani abbiamo una fortuna: non ci manca niente”. Non manca un’altra frase fatta come “c’è tantissima voglia di Italia nel mondo”. E aggiunge: “Noi dobbiamo aver una capacità di essere sempre più attrattivi con offerte turistiche che devono essere sempre più sexy”. Poi arriva Francesca Faccini, la ‘Venere’ in carne ed ossa. Lo scopo della giovane attrice è quella di dare visibilità ai luoghi turistici meno noti del Paese. Ma come è stata scelta la ragazza? “Io non ho partecipato, hanno fatto un casting al ministero e io devo ringraziare IG Italia e penso che la Venere l’abbiano scelta loro” spiega Santanchè. “No, non l’abbiamo scelta noi, l’ha scelta il ministero” afferma Pierluigi Pataleoni di IG Italia. “Noi abbiamo scelto le prime venti dopo una selezione di circa trecento ragazze”. Ma poi aggiunge: “Siamo arrivati a un casting finale di 50 persone, per arrivare fino a 10, ne sono rimaste 5 e poi Francesca è quella che è stata scelta”.

