“La riforma Bernini, lanciata con slogan populisti, ha alimentato l’illusione che laureare più medici fosse la panacea per risolvere i problemi del servizio sanitario nazionale”. A dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Nell’ultima analisi pubblicata, l’organizzazione no-profit critica l’intervento della ministra dell’Università. Una riflessione che arriva dopo “il flop annunciato di una riforma superflua” e le polemiche sul semestre filtro.

Secondo Cartabellotta, “il problema italiano non è rappresentato dalla mancanza di medici in termini assoluti” ma “da carenze selettive, perché sempre meno giovani scelgono la medicina generale e alcune specialità cruciali, ma poco attrattive”. Secondo Gimbe, infatti, l’Italia ha 5,4 medici ogni 1.000 abitanti, una dotazione al di sopra della media Ocse e dei Paesi europei: un’analisi che trova riscontro anche nei dati di Eurostat per il 2023. Il problema strutturale dunque, non è quello della carenza di medici. Neanche per il futuro, dato che l’aumento dei posti nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, cresciuti del 51% solo negli ultimi tre anni, compensa i pensionamenti attesi. Anzi, “il forte incremento degli accessi rischia di produrre, nel medio-lungo periodo, un numero di laureati superiore alle reali capacità di assorbimento del servizio sanitario”, precisa Cartabellotta.

L’allarme è invece rappresentanto dalla fuga dalla sanità pubblica, per niente attrattiva: quasi 93mila medici, pari al 29,4% del totale, non lavorano nel pubblico come dipendenti o convenzionati, né risultano inseriti in percorsi formativi post-laurea: basti pensare al fenomeno dei medici gettonisti. Le carenze riguardano invece la medicina di base, in cui secondo Gimbe mancano 5.575 unità per garantire il diritto alla cura alle cittadine e ai cittadini del nostro Paese. Questi dati, denuncia Gimbe, smentiscono la narrazione frutto di una propaganda che non affronta la crisi del Sistema sanitario nazionale: “È evidente che senza interventi mirati per risolvere queste criticità”, si legge nel report, “la riforma rischia di utilizzare risorse pubbliche per formare una nuova pletora medica destinata al libero mercato, in una sanità dove il pubblico arretra e il privato avanza. E visto che gli obiettivi dichiarati, migliorare la qualità della formazione e valorizzare capacità e merito, sono clamorosamente falliti, è indispensabile mettere da parte polemiche politiche e procedere in maniera costruttiva con la riforma della riforma”.

Ora, si ipotizza una sanatoria che ne “certifica il fallimento”, conclude Cartabellotta: si passa” dall’ambiziosa pretesa di una selezione basata sul merito all’inevitabile compromesso del 6 politico” che auspica “una riforma della riforma“.