Antonio Chiozzi era andato a prendere il latte nella stalla della fattoria di famiglia a Bagnolo in Piano. All'arrivo dei familiari, che avevano sentito le richieste di aiuto, era ormai troppo tardi

Era uscito da casa per andare a prendere il latte quando, nel tragitto, è caduto all’interno di una cisterna piena di liquami e lì è morto annegato. La vittima è Antonio Chiozzi: l’85enne, come ogni mattina alla stessa ora era andato nella stalla dell’azienda agricola di famiglia in provincia di Reggio Emilia, precisamente a Bagnolo in Piano. Ieri, 16 dicembre, durante il breve tragitto è però precipitato nella cisterna.

L’anziano agricoltore, forse scivolato dopo essere passato su una grata traballante, è caduto nella cisterna profonda tre metri e piena per un metro e mezzo. Chiozzi sarebbe riuscito anche a chiamare l’aiuto dei parenti nelle vicinanze, urlando e lamentando di non farcela più. “Aiuto, aiuto, non ce la faccio più” avrebbe gridato, come riporta Il Resto del Carlino. I familiari sono accorsi velocemente e tramite il braccio di un mezzo agricolo hanno riportato l’uomo in superficie. Ma era troppo tardi. L’uomo era già privo di sensi. Sotto la pioggia incessante i parenti hanno provato a praticare il massaggio cardiaco, in attesa dei soccorsi della Croce Rossa locale e dei vigili del fuoco di Reggio. Al loro arrivo, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Chiozzi.

Sul posto sono arrivati i tecnici del Servizio di Medicina del lavoro della Usl reggiana e i carabinieri di Bagnolo. Non ci sarebbero stati testimoni al momento della caduta dell’uomo, i familiari sono accorsi solo dopo aver udito le sue urla. La salma del pensionato è stata già da ieri sera messa a disposizione della famiglia e non sono stati disposti ulteriori esami medico legali.