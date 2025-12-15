Dopo la scoperta, l'area ludica è stata bonificata e non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando per far luce sulla vicenda: acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza

Una “trappola” di vetro per bambine e bambini. Domenica pomeriggio il personale di un’area ludica ha scoperto dei pezzi di vetro nascosti nei giochi gonfiabili. Il fatto è avvenuto all’ultimo piano del centro commerciale La Piazzetta di Porto Cervo, in provincia di Sassari.

Il personale stava allestendo l’area per una festa di compleanno, quando è avvenuta l’inquietante scoperta: dei cocci di vetro, colli di bottiglie e frammenti affilati, erano stati nascosti con cura tra le pieghe degli scivoli. Lo staff ha notato i primi pezzi mentre gonfiava i giochi, per poi scoprire che l’intera area ne era stata disseminata.

L’area è stata bonificata e la festa è cominciata con un lieve slittamento. Nel frattempo, l’episodio è stato segnalato alla polizia locale: data la posizione dei cocci di vetro, è stata scartata l’ipotesi di incidente. Nelle indagini per identificare l’autore o gli autori di questo gesto, gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della struttura.

FOTO Di ARCHIVIO