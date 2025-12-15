Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Pozzuoli (Napoli) - Il più giovane dei due, Vincenzo Sepe, era originario di Marano. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli
L’incidente è avvenuto in via Fasano, e non sono chiare le circostanze che han portato lo scooter a scontrarsi contro un’auto. Sul luogo immediati i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. A fornire ulteriori dettagli sulle cause, oltre alle indagini della Polizia Municipale del comune, sarà l’autopsia sulla salma del giovane disposta dalla Procura.
La dinamica ricorda fortemente l’incidente avvenuto in Romagna questa mattina, che ha coinvolto due ragazze dirette a scuola in sella allo stesso scooter e che ha visto la morte di una delle due.
Accedi o registrati per partecipare alla discussione