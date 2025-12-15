Grave incidente a Pozzuoli, nel Napoletano. Coinvolti due ragazzi, un 16enne e un 17enne in sella allo stesso scooter, diretti all’istituto “Pareto” di Arco Felice. Il più giovane dei due, Vincenzo Sepe, era di Marano ed è morto a seguito dell’impatto. È di Bacoli invece il 17enne, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. È in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita.