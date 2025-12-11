Processo telematico, a breve la “App” di Nordio sarà obbligatoria per intercettare. Il Csm: “Rinviare o spariranno le prove”

Un sistema instabile e ancora in gran parte inaffidabile che tra meno di un mese dovrebbe gestire le attività più delicate delle indagini: le intercettazioni e le misure cautelari. Per il terzo anno di fila, all’avvicinarsi del 1° gennaio, tra i magistrati cresce il panico per la programmata estensione dell’obbligo di usare App, l’ormai famigerato software per il processo penale telematico sviluppato dal ministero della Giustizia, oggetto di continui crash e malfunzionamenti che paralizzano le attività di tribunali e procure. Già dal 1° aprile, almeno in teoria, App è diventato obbligatorio (dopo una disastrosa falsa partenza a gennaio) per depositare tutti gli atti dei processi di primo grado e per l’iscrizione delle notizie di reato, anche se in moltissimi uffici, viste le difficoltà pratiche, si è scelto di prorogare il “doppio binario” cartaceo-digitale. Con l’anno nuovo, però, il cronoprogramma prevederebbe l’estensione più temuta dalle toghe: il software dovrebbe essere usato anche per gli atti delle indagini preliminari, comprese le richieste di intercettazioni o di arresti avanzate dai pm e i relativi provvedimenti di autorizzazione del gip. Una prospettiva talmente rischiosa che lo stesso ministero guidato da Carlo Nordio ha già deciso di rinviare in parte la scadenza: una bozza di decreto inviato al Consiglio superiore della magistratura prevede il prolungamento fino al 30 giugno del “doppio binario” per le intercettazioni, mentre per le misure cautelari (custodia in carcere o ai domiciliari, sequestri e così via) la proroga è fissata al 31 marzo, ma riguarda solo le impugnazioni delle misure di fronte al Tribunale del Riesame, e non il procedimento “base” tra pm e gip.

Una toppa del tutto insufficiente secondo il Csm, che nel parere obbligatorio approvato nella seduta di mercoledì – relatori i consiglieri togati Roberto Fontana e Marco Bisogni – chiede al governo “un differimento temporale maggiore e, comunque, complessivo“: i termini proposti da Nordio, infatti, garantiscono un margine “troppo ristretto in considerazione dello stato assolutamente embrionale delle funzionalità di App finora sviluppate per gli slot delle intercettazioni e delle impugnazioni di competenza del Tribunale del Riesame. Va ricordato”, sottolineano i consiglieri, “che si tratta di attività processuali sottoposte a termini perentori, rispetto alle quali un men che perfetto funzionamento dell’applicativo, allo stato tutt’altro che da escludere, comporterebbe la perdita irrimediabile di elementi di prova (nel caso delle intercettazioni) o la decadenza da facoltà delle parti (nel caso delle impugnazioni)”. Per scendere nel concreto: se un pm trasmette un decreto urgente di intercettazione al gip e quello “scompare” dal sistema (come successo di recente in tutta Italia), il giudice non lo potrà convalidare in tempo e le prove raccolte saranno inutilizzabili. Un’ipotesi per niente astratta: il parere, pur riconoscendo i miglioramenti degli ultimi mesi, sottolinea che App presenta ancora “diverse criticità”, in particolare “la frequente instabilità del sistema, che talvolta “rallenta” sensibilmente il suo funzionamento comunicando all’utente improvvisi messaggi di errore”. Inoltre, spesso “gli atti e i documenti trasmessi da un utente abilitato interno all’altro non risultano visibili al destinatario e sono necessari interventi tecnici ad hoc per rimediare ai “bug” dell’applicativo”.

La “gestione mista” delle misure cautelari, con la prima fase digitalizzata e le impugnazioni ancora consentite in cartaceo, secondo i consiglieri è invece una scelta “poco razionale sia da un punto di vista pratico sia da un punto di vista sistematico”, che rischia di avere effetti negativi “sugli uffici del gip e del pubblico ministero, con l’impossibilità di gestione unitaria del fascicolo digitale degli atti della misura cautelare e con conseguenti problematiche anche per la gestione tempestiva e la verifica delle scadenze“. Per questo si chiede a Nordio di “disporre un differimento complessivo” dell’obbligo di usare App per le misure cautelari: in questo modo, viene aggiunto, si potrebbe “effettuare una preliminare e progressiva sperimentazione del flusso”, limitata alle misure cautelari reali, cioè ai sequestri, “in modo da non incidere sulla libertà personale in caso di iniziali prevedibili malfunzionamenti del sistema”. Il parere critico è stato approvato con l’astensione dei “laici” di centrodestra, i membri eletti dal Parlamento su indicazione dei partiti di governo: in particolare, la consigliera in quota Lega Claudia Eccher (ex avvocata di Matteo Salvini) ha detto di non voler assecondare “atteggiamenti di resistenza” alla novità da parte delle toghe (un’argomentazione usata in passato anche da Nordio). Opposto il punto di vista dei consiglieri togati, cioè magistrati: persino il procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta (membro di diritto dell’organo) è intervenuto per sottolineare come, a suo modo di vedere, il Csm avrebbe dovuto essere ancora più netto nel segnalare l’inadeguatezza di App per gestire procedimenti così delicati.