Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:08

Trump attacca i leader europei: “Deboli, non sanno cosa fare”. Mosca: “Dice la verità”. Bruxelles glaciale: “Orgogliosi di chi ci guida”

di Redazione Esteri
In una intervista a Politico il presidente americano rinnova il suo giudizio negativo sugli alleati. Rispetto alla guerra in Ucraina ribadisce: "La Russia è in una posizione di forza". E critica anche le politiche dell'Unione sull'immigrazione. Pinho, portavoce della Commissione: "A volte non reagire è una forma di risposta"
Trump attacca i leader europei: “Deboli, non sanno cosa fare”. Mosca: “Dice la verità”. Bruxelles glaciale: “Orgogliosi di chi ci guida”
Icona dei commenti Commenti

I leader europei “sono deboli” e la Russia “è in una posizione di forza”. Parola di Trump. A tamburo battente, Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, sul social X rilancia le frasi del presidente americano: “Dice la VERITÀ sui leader europei”.

Il solco tra Washington e Bruxelles diventa più profondo e l’intervista rilasciata dal capo della Casa Bianca al media Politico non rasserena gli animi. L’idea di Trump sui rappresentanti dell’Ue in merito alla guerra in Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 con l’invasione russa, è questa: “Credo che vogliano essere politicamente corretti e non sappiano cosa fare, l’Europa non sa cosa fare”. Il tycoon non ha dubbi su chi abbia una posizione di forza rispetto a possibili negoziati: “Non ci sono dubbi. È la Russia. È un paese molto più grande. È una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere”.

Nell’intervista, Trump vanta una conoscenza approfondita dei colleghi europei: “Li conosco davvero bene, alcuni sono a posto. Conosco i buoni leader. Conosco i cattivi leader. Conosco quelli intelligenti. Conosco quelli stupidi. Ce ne sono anche di veramente stupidi”. E rincara la dose: “L’Europa non sta facendo un buon lavoro sotto molti aspetti. Parlano troppo. E non stanno producendo. Stiamo parlando dell’Ucraina. Parlano ma non producono. E la guerra continua ad andare avanti e avanti”. Il tycoon trova spazio anche per criticare le politiche dell’Unione sull’immigrazione: “Se continua così, l’Europa non sarà… secondo me, molti di quei paesi non saranno più paesi sostenibili. La loro politica sull’immigrazione è un disastro. Quello che stanno facendo con l’immigrazione è un disastro. Non ho una visione per l’Europa – aggiunge Trump – Tutto ciò che voglio vedere è un’Europa forte. Guarda, ho una visione per gli Stati Uniti d’America prima di tutto. Spiego all’Europa perché penso, ho occhi, ho orecchie. Ho una vasta conoscenza. Vedo cosa sta succedendo. Ricevo resoconti che non vedrete mai. E penso che sia orribile quello che sta succedendo all’Europa. Penso che stia mettendo in pericolo l’Europa come la conosciamo. L’Europa potrebbe essere un posto completamente diverso”.

A Bruxelles i giornalisti chiedono a Paula Pinho, portavoce della Commissione Ue, un commento alle frasi del presidente americano. Sulle prime la funzionaria dice così: “A volte non comunicare, non reagire o non rispondere è una forma di risposta ed è una forma di comunicazione. Quindi, quando vedete che alcuni temi non vengono affrontati o non ricevono una risposta diretta, probabilmente fa parte di una decisione consapevole di non intervenire”. Poi aggiunge: “Mi asterrò dal commentare queste affermazioni, salvo confermare che siamo molto orgogliosi e grati di avere leader eccellenti, a partire dalla leader di questa istituzione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Siamo davvero fieri di chi ci guida nell’affrontare le molte sfide che il mondo ci pone. Abbiamo molti altri leader alla guida dei 27 Stati membri che fanno parte di questo progetto europeo, questo progetto di pace, e che guidano l’Unione con determinazione di fronte a tutte le difficoltà che stiamo attraversando, dentro e fuori il nostro vicinato. Negli ultimi anni abbiamo affrontato un numero enorme di sfide: dalla guerra che coinvolge il nostro vicino, l’Ucraina, alla crisi energetica che abbiamo sentito così duramente e che siamo riusciti a superare insieme”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione