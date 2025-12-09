Due uomini, un 55enne di Udine e un 60enne di Portogruaro, sono morti nei boschi di Enemonzo (Udine) dopo un volo di almeno 30 metri a seguito di uno scivolamento in un canalone. L’incidente è avvenuto nell’udinese nel primo pomeriggio di domenica e, a lanciare l’allarme, è stato un terzo escursionista – amico delle due vittime – presente sul luogo. Secondo le prime ricostruzioni, i due non sarebbero stati equipaggiati a dovere e avrebbero avuto indosso calzature non adatte all’azione: scarpe da ginnastica.

La sciagura è stata ricostruita al Soccorso Alpino del Friuli-Venezia Giulia dal terzo uomo: “Uno dei miei amici stava transitando in una zona molto ripida, fuori dal sentiero. Per procedere in un punto molto esposto o forse per scongiurare una scivolata, si è appoggiato a un ramo che ha ceduto di schianto, facendolo precipitare. Qualche istante dopo si è affacciato anche il secondo, per cercare di capire cosa stesse accadendo e provare ad aiutare, ma anche lui è sparito nel vuoto”. La giornata di domenica si presentava in gran parte soleggiata e non sembra ci fosse ghiaccio sul punto affrontato. Discorso diverso per il sottobosco, composto da sassi e foglie che rendevano il terreno estremamente scivoloso. Gli uomini erano usciti per cercare del vischio.

Nonostante i soccorsi rapidissimi – in quanto impegnati in una esercitazione nella vicinanze, sul monte Zoncolan – i due escursionisti sono stati dichiarati morti dal personale medico arrivato sul posto con l’elisoccorso del Cnsas di Forni Avoltri.