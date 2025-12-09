Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:19

Escono con le scarpe da ginnastica per cercare vischio e scivolano in un canalone: due morti

di Redazione Cronaca
Enemonzo (Udine) - A dare l'allarme un terzo escursionista, presente al momento dell'accaduto. Necessario l'elicottero per trasferire le salme e riportare a valle i soccorritori
Escono con le scarpe da ginnastica per cercare vischio e scivolano in un canalone: due morti
Icona dei commenti Commenti

Due uomini, un 55enne di Udine e un 60enne di Portogruaro, sono morti nei boschi di Enemonzo (Udine) dopo un volo di almeno 30 metri a seguito di uno scivolamento in un canalone. L’incidente è avvenuto nell’udinese nel primo pomeriggio di domenica e, a lanciare l’allarme, è stato un terzo escursionista – amico delle due vittime – presente sul luogo. Secondo le prime ricostruzioni, i due non sarebbero stati equipaggiati a dovere e avrebbero avuto indosso calzature non adatte all’azione: scarpe da ginnastica.

La sciagura è stata ricostruita al Soccorso Alpino del Friuli-Venezia Giulia dal terzo uomo: “Uno dei miei amici stava transitando in una zona molto ripida, fuori dal sentiero. Per procedere in un punto molto esposto o forse per scongiurare una scivolata, si è appoggiato a un ramo che ha ceduto di schianto, facendolo precipitare. Qualche istante dopo si è affacciato anche il secondo, per cercare di capire cosa stesse accadendo e provare ad aiutare, ma anche lui è sparito nel vuoto”. La giornata di domenica si presentava in gran parte soleggiata e non sembra ci fosse ghiaccio sul punto affrontato. Discorso diverso per il sottobosco, composto da sassi e foglie che rendevano il terreno estremamente scivoloso. Gli uomini erano usciti per cercare del vischio.

Nonostante i soccorsi rapidissimi – in quanto impegnati in una esercitazione nella vicinanze, sul monte Zoncolan – i due escursionisti sono stati dichiarati morti dal personale medico arrivato sul posto con l’elisoccorso del Cnsas di Forni Avoltri.

Non sono state semplici le operazioni di recupero, necessarie sia per le salme sia per i soccorritori. A occuparsene è stato il soccorso Alpino supportato dalla guardia di Finanza e dai Vigili del fuoco. Dopo tre diversi sorvoli, i corpi dei due uomini sono stati trasferiti – a seguito dell’autorizzazione del magistrato – in obitorio mentre gli aiutanti sono stati riportati a valle.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione