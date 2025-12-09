L'automobilista ha provato a superare un trattore con rimorchio e si è trovato di fronte l'autobus. Grave l'autista 59enne, che aveva gli arti inferiori incastrati tra le lamiere

Un sorpasso azzardato. Come quello per il quale gli era stata ritirata la patente. L’automobilista aveva comunque continuato a guidare la sua Volkswagen Passat e martedì mattina, sulla strada regionale 464 di Maniago, in provincia di Pordenone, si è scontrato frontalmente con un autobus di linea che trasportava studenti e pendolari. Il 43enne residente a Vajont è morto all’istante e otto studenti che viaggiavano sulla corriera sono rimasti feriti e portati all’ospedale di Pordenone. Il più grave è però l’autista, un uomo di 59 anni che nell’impatto è rimasto incastrato tra le lamiere, rendendo difficili le operazioni di salvataggio.

Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto appunto per un sorpasso azzardato: il 43enne ha provato a superare un trattore con rimorchio e si è trovato di fronte l’autobus. Quando ha capito che non sarebbe riuscito a rientrare in tempo, ha rinunciato al sorpasso ma questo non è bastato a evitargli la collisione. L’impatto è stato devastante: il contachilometri dell’auto è rimasto bloccato a 110 chilometri orari.

I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti sul posto con le squadre dei distaccamenti di Maniago, Spilimbergo e della sede centrale in Via Spilimbergo a Maniago. I rilievi invece sono stati svolti dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Spilimbergo con i militari di Maniago e dalla polizia di Maniago.

Arrivati sul posto, i soccorritori hanno fatto scendere i passeggeri dell’autobus, ma l’autista aveva gli arti inferiori incastrati tra le lamiere. Così, i vigili del fuoco hanno agganciato il mezzo a uno dei camion di soccorso e l’hanno spostato, poi hanno proceduto a tagliare e allargare le lamiere per liberare il ferito. Dopo un’ora di lavoro, l’uomo è stato trasportato all’ospedale: rimasto vigile e cosciente, non sarebbe in pericolo di vita. Nessuno dei ragazzi feriti è in gravi condizioni.