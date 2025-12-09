Il mondo FQ

Ambulanza travolge 12enne che sta andando a scuola a Genova

di Redazione Cronaca
Il ragazzino è stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.
Gravissimo incidente in via Archimede questa mattina a Genova. Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Secondo quanto riferito nel bollettino medico emanato dall’ospedale pediatrico Gaslini il ragazzino è arrivato in ospedale “emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato”. La prognosi rimane riservata, spiega l’ospedale “in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un’osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie”.

