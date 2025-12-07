Nebbia, clima mite e deboli piovaschi. Questo il meteo previsto per l’Italia a causa di un anticiclone che si impossesserà di buona parte dell’Europa centro-meridionale. Ciò porterà stabilità all’Italia e un clima molto mite per il periodo. Manuel Mazzoleni di 3BMeteo spiega: “Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l’area mediterranea, caratterizzando l’intera seconda settimana di dicembre. Già dall’Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile sull’Italia, anche se con cieli non sempre sereni e soleggiati”.

Secondo le previsioni, l’anticiclone sarà accompagnato da masse d’aria miti per il periodo. Per le stime dei modelli adottati, sulle Alpi ci saranno picchi fino a 10-12°C sopra le medie del periodo. “Tradotto in altre parole, lo zero termico, ovvero la quota dove in atmosfera libera si raggiungono gli 0°C, si spingerà in maniera insolitamente elevata oltre i 3000 metri, sino a 3200-3500 metri sulle Alpi”, spiega Mazzoleni.

Questo, prosegue Mazzoleni, “porterà alla formazione di diffuse inversioni termiche (farà più caldo in montagna che in pianura) che, inibendo il rimescolamento dell’atmosfera, determineranno il ristagno di umidità nei bassi strati, responsabile di nebbie e nubi basse, in particolar modo tra Liguria, alto versante tirrenico ma, a tratti, anche su Val Padana, vallate del Centro, basso Tirreno e Salento. Da queste potrebbero scaturire locali pioviggini o deboli piovaschi, specie su Liguria centro-orientale e alto Tirreno”.

L’anticiclone dovrebbe cedere il passo a una nuova perturbazione atlantica da metà mese, che porterà così un peggioramento anche sull’Italia, specie al Centro-Sud ma in parte anche al Nord. Conclude Mazzoleni: “Il tutto accompagnato da un nuovo calo termico, a iniziare dalle nostre regioni settentrionali”.