Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:32

Carne scaduta e rimessa in commercio: scatta l’allerta alimentare dopo l’inchiesta di Report. L’anticipazione della nuova puntata

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Dopo le rivelazioni dell'inchiesta di Giulia Innocenzi sulla carne scaduta del macello Bervini, l'Ats Valpadana ordina il ritiro e segnala il caso alla Procura
Icona dei commenti Commenti

Dopo che Report ha consegnato all’Ats Valpadana le etichette e le informazioni raccolte sulla carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini, è scattata l’allerta alimentare. E cioè si procede al ritiro della carne potenzialmente pericolosa finita in bar, ristoranti e mense. Inoltre, l’Autorità sanitaria ha inoltrato il fascicolo alla procura di Mantova per i reati di frode nell’esercizio in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Ma dov’è finita davvero la carne scaduta? E perché ci è voluto tanto per intervenire?

L’anticipazione dell’inchiesta di Giulia Innocenzi in onda domenica 7 dicembre alle 20.30 su Rai3

video Raiplay

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione