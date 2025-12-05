Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno i protagonisti più attesi della Opening Week in vista degli Australian Open, una settimana di incontri esibizione tra alcuni dei principali protagonisti del circuito, in contemporanea alla settimana di qualificazioni. Niente di simile al Six Kings Slam, ma una serie di “amichevoli” propedeutiche a riprendere il feeling con il gioco dopo la pausa invernale e a testare il campo australiano. A comunicare il programma sono stati gli organizzatori degli Australian Open sui canali social. Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre lo spagnolo Alcaraz se la vedrà con l’idolo di casa Alex de Minaur. In campo anche l’altro azzurro Lorenzo Musetti contro il tedesco Alexander Zverev.

Il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocherà venerdì 16 gennaio alle 7:30 italiane, mentre 24 ore prima si sfideranno Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Il primo dei tre match di esibizione è quello di martedì 13 tra Alexander Zverev e Lorenzo Musetti, previsto per le 7 in Italia. In più per venerdì 16 gennaio è previsto uno show musicale con diverse star del tennis e “ospiti a sorpresa”, si vede sui social del primo slam annuale.

Lo Slam per non professionisti da 1 milione di dollari

In mezzo alla varie esibizioni anche il torneo con tennisti non professionisti in cui si può vincere un milione, battendo l’avversario con un solo punto. Sempre Alcaraz, insieme a Nick Kyrgios, sarà infatti protagonista dell’attesa esibizione 1 Point Slam, in cui sfideranno dei giocatori non professionisti che vincendo un solo punto supererebbero il turno e avrebbero la possibilità di vincere fino a 1 milione di dollari. A comunicare il programma della settimana che precede il primo slam dell’anno è stata proprio l’organizzazione degli Australian Open sui propri canali social.

Intanto i tennisti dopo alcune settimane di vacanza stanno ricominciando gradualmente la preparazione invernale. Sinner si trova a Dubai, dove inizierà ad allenarsi. Carlos Alcaraz si allenerà invece con Flavio Cobolli in Spagna, nell’accademia di Juan Carlos Ferrero.

Il programma delle esibizioni agli Australian Open

Martedì 13 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Mercoledì 14 gennaio (orari italiani) – AO 1 Point Slam

Ore 09.30 Carlos Alcaraz / Nick Kyrgios alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 07.00 Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur alla Rod Laver di Melbourne (Australia)

Venerdì 16 gennaio (orari italiani)

Ore 07.30 Jannik Sinner vd Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver di Melbourne (Australia)