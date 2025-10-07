Al già ricchissimo montepremi per il vincitore – Jannik Sinner portò a casa 3 milioni e 500mila dollari con la vittoria del 2025 – gli Australian Open aggiungeranno un ulteriore milione che potrà vincere chiunque, anche un dilettante. Nel nuovo programma del primo slam annuale nel 2026 c’è infatti una novità molto curiosa: il “A Million Dollar 1 point Slam”, un’iniziativa che mette in palio un corposissimo premio e che vede sfidarsi 32 tennisti. Di questi, 22 sono professionisti, 10 invece sono dilettanti. E tra i professionisti ci sarà anche Carlos Alcaraz, ma non sarà l’unico tra i top.

“A Million Dollar 1 point Slam”: le regole del nuovo format agli Australian Open

Nulla di complicato, anzi. Il tabellone sarà il classico tennistico, con primo turno, ottavi di finale, quarti, semifinale e finale. Il torneo si svolgerà nell’Opening Week degli Australian Open, settimana in cui si svolgeranno anche le qualificazioni e vedrà 32 atleti ai nastri di partenza. La particolarità è che per vincere una partita, basterà vincere un punto. I partecipanti si giocheranno in un punto la possibilità di superare il turno e attraverso il gioco “Carta, sasso o forbici” si decreterà chi servirà e chi invece andrà alla risposta nell’unico punto che vale un match. Chi lo conquista passa al turno successivo e il vincitore vincerà 1 milione di dollari. La finale si giocherà alla Rod Laver Arena, il centrale dello slam australiano.

“Che tu sia un dilettante o un professionista – si legge dal sito dello Slam australiano – il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena”, conclude la nota ufficiale presente sul sito degli Australian Open.

Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, ha annunciato la presenza di Carlos Alcaraz. “Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari”. Per conquistare l’ambizioso premio quindi servirà vincere un punto anche contro il tennista spagnolo. Intanto sul sito ufficiale c’è una sezione dedicata alla registrazione: chiunque può inserire i propri dati e provare a entrare tra i 10 dilettanti che potranno sfidare Alcaraz.