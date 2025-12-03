Sinner è a Dubai: cena con Alonso e Briatore e Gp di Formula 1 nel weekend, in attesa della nuova stagione

Jannik Sinner è a Dubai per iniziare la preparazione invernale in vista della prossima stagione. Il campione azzurro ha chiuso la sua stagione con il trionfo – il secondo consecutivo – alle Atp Finals e dopo qualche settimana di vacanza alle Maldive, adesso è pronto a cominciare la preparazione fisica in vista di un 2026 che si preannuncia intenso ed entusiasmante come l’anno appena finito, condizionato dal caso Clostebol.

E tra un allenamento e l’altro, Jannik Sinner non si nega anche qualche ora di svago. Infatti Sinner è stato immortalato in una foto sui social di Flavio Briatore in compagnia proprio dell’imprenditore e del campione di Formula 1 Fernando Alonso. “Una serata stellata ieri sera al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner”, si legge nel post pubblicato da Flavio Briatore.

Inoltre il campione italiano – vista anche la sua grande passione per i motori e per la Formula 1 – nel weekend assisterà ad Abu Dhabi all’ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, dove si assegnerà il titolo conteso da Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.

L’obiettivo principale di Jannik Sinner nel 2026 è sicuramente quello di tornare al numero uno al mondo, ma soprattutto confermarsi sui livelli altissimi del 2025. Insieme a Carlos Alcaraz ha dominato la scena, vincendo due slam (Australian Open e Wimbledon) e perdendo in finale gli altri due, sempre contro il rivale spagnolo. L’azzurro avrà inoltre la possibilità di giocare di più e acquisire così maggior continuità, visto che lo scorso anno è rimasto fermo da metà febbraio a maggio.