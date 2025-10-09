Non solo Carlos Alcaraz: anche Jannik Sinner potrebbe entrare nel tabellone di 32 tennisti che parteciperanno al “Million Dollar 1 Point Slam“, l’esibizione organizzata dagli Australian Open per l’edizione 2026 che si svolgerà nella settimana prima del torneo. Ad annunciarlo è stato Craig Tiley, direttore della competizione, che ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata da Jannik Sinner, ma anche da Venus Williams e altri tennisti professionisti davvero entusiasti e impazienti di iscriversi” ha spiegato il direttore degli Australian Open al podcast The Tennis.

“Saranno gli uomini e le donne con il ranking più alto ad avere accesso” ha proseguito Tiley che ha poi parlato dei dettagli del nuovo torneo d’esibizione: “Con un tabellone da 32 partecipanti, sarà uno show di un’ora e mezza o due ore. L’idea principale però non riguarda tanto l’aspetto professionale, quanto l’attivazione della comunità. È pensato per far sentire tutti come se avessero la possibilità di giocare qualcosa durante l’Australian Open”.

Il format è semplice: Il tabellone sarà il classico tennistico, con primo turno, ottavi di finale, quarti, semifinale e finale. Il torneo si svolgerà nell’Opening Week degli Australian Open, settimana in cui si svolgeranno anche le qualificazioni e vedrà 32 atleti ai nastri di partenza. La particolarità è che per vincere una partita, basterà vincere un punto. I partecipanti si giocheranno in un punto la possibilità di superare il turno e attraverso il gioco “Carta, sasso o forbici” si decreterà chi servirà e chi invece andrà alla risposta nell’unico scambio che vale un match. Chi lo conquista passa al turno successivo e il vincitore si aggiudicherà 1 milione di dollari. La finale si giocherà alla Rod Laver Arena, il centrale dello slam australiano.

“Che tu sia un dilettante o un professionista – si legge dal sito dello Slam australiano – il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena”, conclude la nota ufficiale presente sul sito degli Australian Open.