Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 10:59

Appalti scuolabus “truccati” in Friuli: 19 indagati e già quattro condanne

di Redazione Giustizia
Il sistema prevedeva l'applicazione nel bando, scritto con l'azienda favorita, di particolari specifiche. Due sentenze di condanna e due patteggiamenti nei primi quattro procedimenti
Appalti scuolabus “truccati” in Friuli: 19 indagati e già quattro condanne
Icona dei commenti Commenti

Un sistema illecito finalizzato a garantire appalti pubblici per l’acquisto di scuolabus. Succede in Friuli Venezia-Giulia e a essere favorita sarebbe un’azienda con sede in provincia di Venezia, vincitrice di tutte le gare esaminate. L’inchiesta, denominata “Filobus”, è coordinata dalle Procure di Udine e Pordenone ed è partita nel 2022 da un’indagine della Guardia di finanza di Udine che ha ricostruito 14 procedure di gara bandite tra le due città friulane dal valore complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. Gare tutte vinte dalla società veneta.

Le Fiamme Gialle hanno perquisito diversi uffici tecnici in vari enti locali e hanno sequestrato fascicoli di gara e computer ai funzionari coinvolti. Sarebbe emerso – soprattutto dalle mail – un sistema di “accordi illeciti” collaudato perfettamente che vedeva attori i funzionari pubblici e il responsabile commerciale dell’azienda interessata. Il meccanismo, da quanto ricostruito, era questo: l’agente dell’azienda poi vincitrice contattava gli uffici comunali per presentare i mezzi e le offerte economiche, ma lo faceva prima della stesura del bando a cui collaborava per stendere i capitolati d’appalto. All’interno di essi, inseriva specifiche tecniche tanto dettagliate da corrispondere esattamente ai mezzi prodotti dalla sua azienda. In questo modo il bando veniva regolarmente pubblicato ma con concorrenza nulla. La società partecipava all’avviso proponendo ribassi minimi (il prezzo era già concordato) e si garantiva così la “vittoria”.

E ora 18 funzionari pubblici e l’agente di vendita della società favorita sono segnalati alle due Procure sopracitate secondo l’articolo 353-bis del Codice Penale “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”. Il reato prevede fino a cinque anni di carcere e l’indagine ha evidenziato profili di responsabilità erariale per alcuni funzionari pubblici rei di non aver contestato il raddoppio dei costi nella fornitura degli scuolabus e di non aver garantito l’applicazione delle penali previste per alcuni ritardi nelle consegne. A valutare su di un possibile rimborso alle casse pubbliche la Corte dei Conti di Trieste. Intanto è stato definito il primo grado di quattro procedimenti, i primi a essere svolti. Il Tribunale di Udine ha emesso due sentenze di condanna e due con patteggiamento.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione