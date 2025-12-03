Ieri, martedì 2 dicembre, era stato arrestato e riportato in carcere per aver violato una prescrizione imposta con i domiciliari. Oggi per Salvatore Baiardo, l’ex gelataio di Omegna già condannato per favoreggiamento ai boss mafiosi Giuseppe e Filippo Graviano (da lui aiutati nella latitanza negli anni ’90), è arrivato il rinvio a giudizio per il reato di calunnia aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti e per favoreggiamento, secondo l’accusa, in favore di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa Nostra.

La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, Fabio Gugliotta. Al centro del caso alcune dichiarazioni rese nel 2023 durante il programma televisivo Non è l’Arena su La7 e anche davanti ai pubblici ministeri fiorentini della Direzione distrettuale antimafia che indagano sulle stragi mafiose del 1993. Il processo inizierà l’11 febbraio 2026. Il rinvio a giudizio segue l’udienza preliminare iniziata martedì 2 dicembre, durante la quale i pubblici ministeri fiorentini Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio hanno chiesto e ottenuto l’arresto di Baiardo, sostituendo i domiciliari con il carcere, accusandolo di aver violato il divieto di incontrare persone nella sua abitazione di Trabia, in provincia di Palermo. Massimo Giletti si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Antonio Ingroia. Baiardo è difeso dall’avvocato Roberto Ventrella.

La vicenda giudiziaria riguarda in particolare la presunta calunnia di Baiardo durante le puntate della trasmissione condotta da Giletti su La7 fino alla sospensione del 13 aprile 2023: secondo l’accusa, l’ex gelataio avrebbe negato un episodio in cui avrebbe mostrato al conduttore una foto degli anni ’90 che ritrarrebbe Silvio Berlusconi, il boss Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino, sostenendo che il giornalista lo avesse inventato. La Dda fiorentina lo accusa inoltre di favoreggiamento quando Baiardo, sentito come persona informata sui fatti, avrebbe dato – in più volte, tra il 2020 e il 2023, in verbali resi a Firenze e a Palermo – indicazioni “non veridiche“, al fine di delegittimare collaboratori di giustizia che accusano Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, o “mendaci” e reticenti sulle reali ragioni dell’incontro del 14 febbraio 2011 con Paolo Berlusconi, che gli inquirenti ritengono realmente avvenuto, dopo aver cercato invano di contattare Silvio Berlusconi mentre era premier. Baiardo è accusato anche di calunnia aggravata ai danni di un altro soggetto, il sindaco di un paese del Piemonte, Cesara, Giancarlo Ricca.

Lo stesso gup ha invece prosciolto Baiardo per le dichiarazioni contestate dalla procura antimafia di Firenze come favoreggiamento e risalenti al 2020 e 2021 ma che costituivano una riproposizione di quelle già fatte nel 2011 relative a un incontro con Paolo Berlusconi a Milano e alla presenza dei Graviano a Palermo o a Omegna il giorno della strage di Capaci del 1992. Il gip di Firenze e il tribunale del Riesame di Firenze avevano già escluso la gravita indiziaria di tali rivelazioni.

“Questa decisione del giudice è importante – ha dichiarato l’avvocato Antonio Ingroia – perché conferma l’onestà e la trasparenza del lavoro professionale del giornalista Massimo Giletti, che è stato ingiustamente infangato da Baiardo accusandolo di aver detto il falso. Giletti ha sempre lavorato per la verità, come ha riconosciuto il giudice. Andremo al processo con serenità e in quella sede cercheremo anche di ricostruire il contesto in cui venne presa la decisione di sospendere il programma televisivo di Giletti”, ha concluso.

Si preannuncia pertanto un processo scoppiettante. Baiardo non ha chiesto riti alternativi e dunque è probabile che saranno auditi come testimoni in aula vari personaggi famosi come Antonino Di Matteo o Urbano Cairo, citati a sommarie informazioni nelle indagini da parte dei pm.